oute une panoplie de spectacles artistiques au programme

Des enfants autistes ont livré, mardi à Fès, une panoplie de spectacles artistiques à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme qui coïncide avec le 2 avril de chaque année.



Organisé par l’Association Miroir pour l’enfant autiste, en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et la coordination régionale de l’Entraide nationale à Fès-Meknès sous le thème "Vers un monde inclusif pour tous", cet évènement a été l’occasion pour ces enfants de s’exprimer à travers des représentations théâtrales et des prestations musicales.



Cette soirée, organisée pour célébrer le vingtième anniversaire de la création de l'Association, a été aussi marquée par une exposition de produits artisanaux (cuisine, ustensiles en terre cuite...,) de tableaux et créations des enfants de l'association.



S'exprimant à cette occasion, le président de l'Association Miroir pour les enfants autistes, Ahmed El Baghdadi, a indiqué que cette cérémonie reflète l'engagement permanent de l'association pour le soutien et la prise en charge des personnes autistes, et intervient à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme qui a pour slogan cette année "De la survie à l’épanouissement personnel : les personnes autistes partagent des perspectives régionales".



M. El Baghdadi a souligné que l'association estime que prendre soin des personnes autistes n'est pas seulement une responsabilité individuelle, mais plutôt un devoir social qui nécessite des efforts concertés et un engagement fort afin d'améliorer la vie de ce groupe et de renforcer la compréhension de ce trouble par la société.



Il a relevé que les efforts conjoints, notamment avec l’INDH et la coordination régionale de l’Entraide nationale, reflètent le travail inlassable visant à apporter le soutien et les ressources nécessaires aux individus dans le besoin, dans le but d'améliorer leurs opportunités d'insertion professionnelle, leur intégration sociale et la réussite dans leur vie quotidienne.



De son côté, la représentante de l’INDH à la préfecture de Fès, Manal Touri, a souligné l'importance accordée par les programmes de l'INDH, depuis son lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 18 mai 2005, aux personnes en situation de fragilité, y compris les personnes souffrant de handicap, notant que l’Initiative Nationale pour le Développement Humain veille à les accompagner et les intégrer dans l'environnement socio-économique et améliorer la qualité des services qui leur sont fournis.



Elle a ajouté qu’au niveau de la préfecture de Fès, l'INDH a pu réaliser un certain nombre de projets visant à accompagner les personnes handicapées et à leur apporter les soins nécessaires.



Pour sa part, le coordonnateur régional de l’Entraide nationale pour Fès-Meknès, Hassan Othmani, a affirmé que la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme vise à faire connaître ce trouble et ses manifestations auprès du grand public, relevant que cette journée est considérée comme une opportunité d'échange de connaissances et d'expériences entre les différents acteurs dans ce domaine.



Il a estimé que compte tenu des déficiences au niveau des services fournis aux personnes atteintes d'autisme, il était nécessaire de qualifier et d'améliorer les programmes de soins et de réadaptation, en adoptant des méthodes comportementales qui ont fait leurs preuves au niveau international dans les programmes de formation destinés aux personnels de l’éducation de la santé et sociaux ainsi qu’au profit des familles concernées.