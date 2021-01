aéroport de Marrakech-Menara enregistre une baisse de plus de 76% de son trafic aérien en 2020

Le nombre de passagers ayant transité via l’aéroport international Marrakech-Menara, a enregistré durant les douze mois de l’année 2020 une baisse de 76,42% par rapport à la même période de l’année 2019. Ainsi cette infrastructure aéroportuaire a accueilli, à fin décembre dernier, quelque 1.508.780 passagers contre 6.399.145 voyageurs durant les douze mois de 2019, selon les dernières statistiques fournies par l'Office national des aéroports (ONDA).



Pour le seul mois de décembre dernier, l’aéroport international Marrakech Menara a accusé une régression de l’ordre de 87,83%, avec 63.891 passagers contre 525.179 pour la même période de l’année précédente, tient à préciser la même source. Cet aéroport a occupé, durant le mois de décembre 2020, la 2ème place au niveau national en termes de mouvements d’avions, avec une part de 9,62% derrière l’aéroport international Mohammed V (49,67%) et devant l’aéroport international Agadir Al Massira (6,10%).



Au niveau des Top 5 des routes aériennes internationales en décembre dernier, Marrakech/Paris-Orly a occupé la 2ème place avec une part de 3,73% et 18.843 voyageurs, derrière MohammedV/ParisOrly (6,42% et 32.409 passagers) et devant Mohammed V/ParisCDG (2,62% et 13.233 passagers), explique-t-on de même source. Le trafic aérien enregistré au niveau des aéroports nationaux durant l’année 2020, a connu une baisse de l’ordre de 71,48% par rapport à la même période de l’année 2019, en accueillant 7.150.277 passagers contre 25.075.095 passagers enregistrés en 2019. En décembre 2020, les aéroports du Royaume ont accueilli un total de 622.934 passagers contre 2.038.856 passagers en décembre 2019, en régression de 69,45%, conclut la même source.