Zelensky dénonce l’augmentation du nombre d'attaques aériennes russes

Le nombre d'attaques aériennes russes contre l'Ukraine "augmente" et ces frappes prouvent que la pression internationale sur la Russie est "encore insuffisante", a dénoncé dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



"Le nombre d'attaques aériennes augmente", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, après une nouvelle nuit de frappes meurtrières.

"C'est comme cela que la Russie révèle ses véritables intentions: continuer à semer la terreur aussi longtemps que le monde le lui permettra", a ajouté Volodymyr Zelensky.



Selon lui, les forces russes ont lancé "plus de 1.460 bombes aériennes guidées, près de 670 drones d'attaque et plus de 30 missiles" au cours de la semaine écoulée contre l'Ukraine.



"La pression sur la Russie est encore insuffisante, et les frappes quotidiennes russes sur l'Ukraine le prouvent", a-t-il estimé, Kiev demandant notamment davantage de sanctions économiques contre Moscou.



L'Ukraine a dénoncé dimanche une "attaque massive" russe sur son territoire, qui a fait au moins un mort et trois blessés dans la capitale Kiev, ainsi qu'une autre victime dans le sud du pays.



Vendredi, une frappe avait tué 18 personnes, dont neuf enfants, près d'une aire de jeux à Kryvyï Rig, ville natale du président Zelensky dans le centre de l'Ukraine.

Celle-ci, l'une des pires des dernières semaines, a particulièrement choqué le pays en raison du jeune âge des victimes et de sa localisation.



Ces attaques se produisent alors que les Etats-Unis poussent, jusqu'ici sans succès, pour un cessez-le-feu inconditionnel, dont le principe a été accepté par Kiev mais pas par Moscou.