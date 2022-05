Zelensky dénonce à Davos un manque d' unité des pays occidentaux

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé mercredi un manque d'"unité" des pays occidentaux face à la guerre en Ukraine, plus de trois mois après le début de l'invasion russe. "Ma question est: y a-t-il unité en pratique (en Occident, ndlr)? Je ne la vois pas", a-t-il regretté lors d'une prise de parole en visioconférence au forum économique de Davos en Suisse, affirmant avoir "besoin du soutien d'une Europe unie". "Y a-t-il une unité au sujet de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan"? Non. Donc l'Occident est-il uni? Non", a renchéri M. Zelensky. "Notre point fort était l'unité au sein du pays, et maintenant ça dépend de l'unité de l'Occident, pour être fort et soutenir fermement l'Ukraine" face à la Russie, a-t-il enchaîné. "Nous aurons l'avantage sur la Russie quand nous serons tous vraiment unis", a-t-il encore affirmé. Le président ukrainien s'est dit une nouvelle fois "reconnaissant" envers Joe Biden, son homologue américain, pour une nouvelle aide financière de 40 milliards de dollars. "Nous avons besoin du soutien d'une Europe unie", a-t-il toutefois rappelé, fustigeant la position de son homologue hongrois Viktor Orban, réticent à ce stade à imposer un embargo sur le pétrole russe: "Quelque chose ne va pas avec la Hongrie!", a-t-il lancé.