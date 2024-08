Youssef Aïdi : Le débat à la commission thématique a focalisé une large marge de discussions institutionnelles et publiques autour du secteur touristique

La mise en avant d’objectifs clairs mesurables de manière à faciliter l’évaluation du progrès réalisé et déterminer le niveau des résultats atteints.

L’association de toutes les parties concernées …

L’assurance de la disponibilité des ressources financières et humaines nécessaires pour la réussite de la stratégie…

La capacité d’adaptation aux changements économiques, sociaux et politiques et de modernisation continue des procédés de travail.

La mise en place d’un système de contrôle et d’évaluation tournante et la révision de la stratégie en fonction des résultats.

La concentration sur la durabilité environnementale, sociale et économique…

La mise en œuvre d’un plan de communication efficient…

L’étude des succès et échecs précédents pour en tirer profit (…)

La mise en œuvre de plans d’action détaillés englobant les activités et les mesures recommandées pour la réalisation des objectifs (d’étape).

Lors de la tenue de la réunion parlementaire dédiée à la discussion du rapport de la commission thématique provisoire chargée de la préparation de la séance annuelle de l’évaluation et du débat autour des politiques publiques relatives au secteur touristique, le président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers, Youssef Aïdi, a souligné que cette question a requis une large marge de débat institutionnel et public du fait qu’elle constitue le pôle moteur d’une multitude de secteurs vitaux sur lesquels sont focalisées les grandes orientations stratégiques de notre pays.Cela est d’autant plus crucial, a développé le conseiller parlementaire ittihadi, que son importance provient de son interférence avec le Produit intérieur brut (PIB), de sa faculté participative dans le processus d’amélioration du niveau de vie des citoyens mais aussi dans « le renforcement du rayonnement historique et culturel du Royaume marocain chérifien qui s’étend sur plus de 12 siècles et se distingue par ses atouts touristiques, culturels et patrimoniaux faisant de lui la première destination pour les touristes étrangers dans le continent africain et la région méditerranéenne ».Le président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers a indiqué, dans cette veine, que la quasi-totalité des plans de développement économique a été marquée depuis le gouvernement d’Abdallah Ibrahim par la place centrale du secteur touristique et de tous les efforts et tentatives ambitieuses visant à élever sa contribution dans l’économie nationale, en en faisant un levier intégré et un facteur essentiel parmi toutes les composantes de l’élan économique escompté.L’événement fondateur de la politique touristique au Maroc, a-t-il précisé, fut l’organisation du premier Colloque national du tourisme à Marrakech en date du 10 janvier 2001, sous les Hautes instructions et avec la présence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.Youssef Aïdi a mis en avant, à ce propos, que ce forum a eu un rôle crucial dans l’initiation d’une nouvelle étape de la politique touristique et dans un réel démarrage de ce processus inédit. D’ailleurs, a-t-il indiqué, lors de ce grand événement, il fut procédé à la signature de l’Accord-cadre « vision 2010 » entre le gouvernement et l’Union générale des entreprises du Maroc, consacrant, à juste titre, cette posture d’événement fondateur de la politique touristique du pays.Toutefois, a enchaîné le président du Groupe d’opposition de l’USFP, et en dépit de la crise financière qui a lourdement affecté les économies des pays avancés les poussant à annoncer et adopter des plans d’austérité impactant le quotidien des ménages et les acculant à réduire leurs budgets et en diminuer les quotas de voyages, il fut procédé à cette grande entreprise.Ainsi, même dans ce contexte général de marasme économique et social, la marche du développement fut mise sur les rails, a-t-il mis en relief…D’autre part, Youssef Aïdi a fait observer, à cet égard, qu’en vue de dépasser toutes les difficultés et de se pencher sur les raisons du non aboutissement aux objectifs escomptés, l’Etat a procédé au lancement d’une nouvelle politique touristique « vision 2020 ».Néanmoins, regrette le conseiller parlementaire usfpéiste, cette stratégie peine toujours à atteindre les résultats tant attendus, le fait est que la tendance régressive qui a marqué l’activité touristique au niveau national au cours de la période 2011-2019 a révélé de grosses défaillances quant aux réalisations face aux objectifs fixés dans la « vision 2020 »(…)Aïdi a relevé que les ministères compétents successifs n’ont pas effectué, face à ce fait anachronique, d’opérations d’évaluation des résultats de ladite vision de même qu’ils n’ont pas prêté attention aux sonnettes d’alarme tirées par les médias autour de supposées manœuvres de dépravation en la matière (…).A cet effet, « il aurait été fructueux, souligne le président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers, de recourir à une méthodologie bien étudiée et globale, qui tienne compte des enjeux et des futures opportunités, s’appuyant sur ce qui suit :Et de conclure que le Groupe socialiste-Opposition ittihadie approuve la teneur des recommandations et suggestions du rapport de la commission, considérant que ces dernières sont en tout état de cause efficientes et rationnelles et que leur activation sera un nouveau moteur à même de développer le secteur touristique dans notre pays…