Le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie la semaine prochaine pour y rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, première visite d'Etat en près de quatre ans dans ce pays qui a envahi l'Ukraine. La Chine se présente pour l'essentiel comme partie neutre dans le conflit en Ukraine tout en renforçant ses liens avec Moscou.



"A l'invitation du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, le président Xi Jinping effectuera une visite d'Etat en Russie du 20 au 22 mars", a annoncé vendredi dans un communiqué le ministère chinois des Affaires étrangères. Xi Jinping "aura un échange de vues approfondi avec le président Poutine sur les relations bilatérales et les grandes questions internationales et régionales d'intérêt commun", a précisé lors d'un point presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.



Lors de cette visite, les deux dirigeants "discuteront de l'approfondissement du partenariat exhaustif et de la coopération stratégique entre la Russie et la Chine" notamment "sur la scène internationale", a déclaré le Kremlin dans un communiqué, ajoutant que des "documents bilatéraux importants seraient signés". Xi Jinping et Vladimir Poutine s'étaient rencontrés en septembre en marge d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en Ouzbékistan. Pour leur première rencontre depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, ils avaient affiché leur volonté de se soutenir et de renforcer leurs liens en pleine crise avec les Occidentaux.



Quelques mois plus tôt, le président russe s'était rendu aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Ils avaient alors proclamé leur amitié "sans limite". Peu après, Vladimir Poutine lançait ses troupes contre l'Ukraine. L'annonce de la visite de Xi Jinping en Russie intervient au lendemain d'un entretien téléphonique entre les ministres chinois et ukrainien des Affaires étrangères. "La Chine craint que la crise ne s'aggrave et ne devienne incontrôlable", a indiqué à son interlocuteur le ministre chinois Qin Gang, selon un communiqué publié par son ministère.



"Elle espère que toutes les parties garderont leur calme, feront preuve de retenue, reprendront les pourparlers de paix au plus vite et reviendront sur la voie d'un règlement politique. " La Chine a publié le mois dernier un document en 12 points exhortant Moscou et Kiev à tenir des pourparlers de paix. Le texte s'oppose également à tout recours à l'arme nucléaire et appelle à respecter l'intégrité territoriale de tous les pays - sous-entendu également celle de l'Ukraine, dont une partie du territoire est sous contrôle russe.



Depuis le début du conflit, le président chinois ne s'est jamais entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon le quotidien américain The Wall Street Journal, une conversation pourrait avoir lieu après la visite à Moscou de Xi Jinping. Le mois dernier, le président ukrainien avait fait part de son souhait d'échanger avec son homologue chinois. "J'ai l'intention de rencontrer Xi Jinping. Ce sera important pour la sécurité mondiale. La Chine respecte l'intégrité territoriale et doit tout faire pour que la Russie quitte le territoire de l'Ukraine", avait affirmé M. Zelensky.