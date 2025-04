Washington : Les solutions de financement des PME au Maroc exposées à la Banque mondiale

Les solutions de financement élaborées au Maroc au profit des petites et moyennes entreprises (PME) ont été exposées jeudi lors d'une table ronde tenue dans le cadre des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.



Intervenant à cette occasion, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a déclaré que le gouvernement a multiplié les solutions et les politiques publiques pour le financement "qui reste une préoccupation de ces PME".



A cet égard, Mme Fettah a noté qu’à travers le secteur bancaire, le gouvernement “a apporté des solutions de garantie, des financements moins chers comme Intilaka, mais aussi des solutions plus innovantes comme le crowdfunding”.



Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement contribue également à l’essor des PME en apportant des solutions en capital, a affirmé la ministre lors de cette rencontre placée sous le thème: “Stimuler le financement des PME pour favoriser la croissance et la création d’emploi”.



Dans une déclaration à la MAP, Mme Fettah a souligné l’importance d’un accompagnement multiforme pour aider les PME tout au long du process d’obtention de ces financements. “L’accompagnement, a-t-elle expliqué, est un écosystème complet de formation, de recrutement, mais surtout des encouragements pour intégrer le secteur formel”.



La ministre a précisé, à cet égard, que la stratégie du Royaume en matière d’élargissement de la protection sociale est “payante”, notant que ce système offre de “véritables avantages, une couverture sociale et des programmes gouvernementaux” au profit des PME, qui représentent 80% du tissu économique du Maroc et “le plus gros potentiel de création d’emploi, qui figure en tête des priorités aujourd’hui”.



L’intégration au secteur formel permet également d’allouer les taxes collectées aux programmes de l’Etat social et aux investissements en infrastructures, tout en ouvrant aux PME l’accès aux marchés publics, a noté Mme Fettah, qui a relevé que la réussite de ce chantier requiert “la mobilisation de l’ensemble des acteurs”.



Les réunions de printemps FMI-BM réunissent cette semaine, à Washington, des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales, et un parterre d’experts et d’opérateurs économiques privés venus des quatre coins du monde.



Le programme de cet événement comprend une série de réunions et de tables rondes sur une panoplie de questions liées notamment aux moyens pour faire face aux séquelles des crises, favoriser le développement durable et atténuer les tensions sur les marchés financiers mondiaux.