Wang Yi : L’amitié sino-russe une constante dans un monde de turbulences et non une variable dans les jeux géopolitiques

«Il y a plus de 190 pays dans le monde. Si chacun insiste sur « son pays d’abord » et croit que la force fait la loi, le monde sera de nouveau régné par la loi de la jungle»

Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de la Chine, a tenu une conférence de presse le 7 mars 2025, pour discuter de la politique étrangère de la Chine et de ses relations extérieures. Il a souligné les progrès réalisés en 2024 sous la direction du président Xi Jinping, notamment dans la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité.Il a évoqué l'importance de la diplomatie de Chef d'Etat et les événements majeurs organisés par la Chine, ainsi que les visites du Président Xi Jinping à l'étranger.« Leader d’un grand pays et d’un grand parti politique, le président Xi Jinping, avec sa vision planétaire et son sens des responsabilités, a conduit la diplomatie chinoise dans une marche déterminée, novatrice et solide, favorisant une transformation positive et profonde des relations entre la Chine et le reste du monde : premièrement, les politiques et propositions chinoises sur le plan diplomatique, notamment les visions et initiatives majeures avancées par le président Xi Jinping, sont de plus en plus saluées et soutenues par la communauté internationale ; deuxièmement, le rôle actif joué par la Chine dans la réponse aux multiples défis planétaires et le règlement des dossiers chauds et épineux est de plus en plus attendu et apprécié par les pays du monde ; troisièmement, le succès de la modernisation à la chinoise et les expériences qu’elle offre sont reconnus par de plus en plus de pays désireux de s’en inspirer », a fait savoir Wang Yi lors de cette conférence de presse qui a duré une heure et demie.Pour lui, l’année 2025 sera une année importante pour la Chine comme pour le monde. La diplomatie de Chef d’Etat connaîtra de nouveaux moments forts. Le mois dernier, Xi Jinping a assisté à la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques d’hiver, le premier des événements importants que la Chine organise cette année.«Nous commémorerons solennellement le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste, et accueillerons des rendez-vous majeurs dont le Sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai. Plusieurs déplacements à l’étranger du président Xi Jinping sont aussi prévus. Autant d’actions diplomatiques qui inscriront de nouvelles pages dans les annales des efforts communs et des succès collectifs de la Chine et du reste du monde », a-t-il précisé.Wang Yi a également abordé les relations sino-russes, soulignant leur stabilité et leur importance pour la paix mondiale.« Il y avait chaque année une question sur la relation sino-russe, mais à chaque fois posée sous un angle différent. J’aimerais souligner que quelle que soit l’évolution de la situation internationale, la logique historique de l’amitié sino-russe ne changera pas, et les forces endogènes de l’amitié sino-russe ne diminueront pas », a tenu à préciser le responsable chinois. Et d’ajouter : « Sur la base d’un bilan approfondi des expériences historiques, la Chine et la Russie ont décidé de maintenir leurs relations de bon voisinage et d’amitié à perpétuité, de mener une coordination stratégique globale et de rechercher une coopération mutuellement bénéfique, car cela correspond le plus aux intérêts fondamentaux des deux peuples et à la direction du progrès de notre temps. Elles ont exploré une approche de coexistence basée sur le non-alignement, la non-confrontation et la non-hostilité envers les tiers, ce qui est à l’avant-garde des relations de type nouveau entre grands pays et donne l’exemple des relations entre pays voisins. Une relation sino-russe mûre, résiliente et stable ne change pas au gré des circonstances ni ne se soumet aux perturbations des tiers. C’est une constante pour un monde de turbulences, et non une variable dans les jeux géopolitiques ».Il a également souligné que les deux pays commémoreront ensemble le 80e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et saisiront cette occasion « pour promouvoir une vision juste de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, défendre les acquis de cette victoire, préserver le système international centré sur l’ONU et faire évoluer l’ordre international dans un sens plus juste et plus équitable ».Concernant la situation internationale actuelle, Wang Yi a affirmé que le monde traverse aujourd’hui des transformations et des turbulences et que la certitude devient de plus en plus une ressource rare dans le monde. Selon lui, « le choix que font les différents pays, notamment les grands pays, déterminera la direction dans laquelle avance notre époque et influencera l’échiquier mondial. La diplomatie chinoise se tiendra fermement du bon côté de l’Histoire et du progrès de l’humanité, et œuvrera à stabiliser notre monde incertain par la certitude de la Chine ».Et d’ajouter : « Nous serons une force résolue pour défendre nos intérêts nationaux. Le peuple chinois a une tradition glorieuse de persévérance. Nous nous gardons de tout acte provocateur, mais nous n’avons pas peur de provocations. Aucun acte de pression maximale, de menace et de chantage ne saurait ébranler la détermination ferme des 1,4 milliard de Chinois, ni empêcher la marche historique de la nation chinoise vers son grand renouveau ».Il a également précisé que la Chine sera une force de justice pour préserver la paix et la stabilité mondiales et une force de progrès pour sauvegarder l’équité et la justice internationales. « Nous travaillerons à promouvoir la gouvernance mondiale marquée par d’amples consultations, la contribution conjointe et les bénéfices partagés, observerons les buts et principes de la Charte des Nations unies et bâtirons un plus large consensus sur la construction d’un monde multipolaire égal et ordonné », a-t-il fait savoir.Répondant à une question concernant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et sa politique «Amérique d’abord », sa décision du retrait des Etats-Unis des organisations internationales et des traités internationaux dont le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies et l’OMS, le diplomate chinois a déclaré : « Il y a plus de 190 pays dans le monde. Si chacun insiste sur « son pays d’abord » et croit que la force fait la loi, le monde sera de nouveau régné par la loi de la jungle, les pays petits et faibles en seront les premières victimes, et les règles et l’ordre internationaux seront gravement impactés».Et Wang Yi de rappeler un fait historique : «Lors de la Conférence de paix à Paris il y a plus d’un siècle, les Chinois ont lancé une interrogation majeure : C’est le droit qui l’emporte sur la force ou bien la force qui prime le droit?La diplomatie de la Chine nouvelle se met fermement du côté de la justice internationale et s’oppose résolument à la politique du plus fort et à l’hégémonie. L’Histoire doit progresser et non reculer. Les grands pays doivent assumer leurs obligations internationales et s’acquitter des responsabilités qui leur incombent. Il ne faut pas avoir les yeux rivés sur les intérêts, encore moins s’appuyer sur la puissance pour malmener les faibles. En Occident, on dit qu’il n’y a pas d’amis éternels mais que des intérêts éternels. Or, pour nous, Chinois, les amis doivent être éternels et les intérêts doivent être partagés ».Wang Yi a également souligné l'importance croissante du Sud global et a appelé à renforcer la solidarité et le développement de ces pays, réaffirmant l'engagement de la Chine à soutenir le Sud global.Concernant les opinions positives sur la Chine dans les pays du Sud global comme ceux de l’Asie du Sud-Est, de l’Afrique et de l’Amérique latine, le ministre chinois a répondu : « Vous avez dit que les peuples du Sud global avaient une image positive de la Chine. C’est vrai. La Chine et les autres pays en développement, liés depuis toujours par une amitié sincère et unis par le cœur, ont une affinité naturelle. Dans le même temps, j’ai remarqué qu’il y a un engouement chez les populations des pays développés pour venir découvrir et embrasser la Chine. Que ce soit par des voyages touristiques ou par des interactions sur les réseaux sociaux, on a découvert une Chine sûre, ouverte et moderne, et fait connaissance de Chinois aimables, bienveillants et pleins d’humour. Comme l’a dit un jeune Américain, il ressent chez les Chinois une énorme énergie positive ».Et de souligner: « Le jugement des peuples est le soleil qui dissipe les préjugés. Le rapprochement des cœurs est une force qui fait disparaître les clivages. Nous sommes heureux de voir les amis de différents pays sortir de la bulle informationnelle et se libérer des préjugés pour venir voir de leurs propres yeux une Chine vraie et vive et connaître à cœur ouvert la forte vitalité des 1,4 milliard de Chinois ».Il a également souligné que le renforcement du Sud global est la caractéristique la plus marquante de notre époque. Il représente aujourd’hui plus de 40% de l’économie mondiale et contribue à hauteur de 80% à la croissance mondiale, devenant un acteur clé pour sauvegarder la paix, stimuler le développement et promouvoir la gouvernance mondiale.