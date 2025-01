"Vol à haut risque" domine le box-office

Le film "Vol à haut risque", réalisé par Mel Gibson, domine le box-office nord-américain au terme du dernier week-end de janvier, selon les estimations publiées dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.



Ce long-métrage d'action va engranger 12 millions de dollars sur le week-end aux Etats-Unis et au Canada pour sa première semaine d'exploitation.

Avec Mark Wahlberg, Michelle Dockery et Topher Grace, le film retrace le voyage en avion d'un agent fédéral américain chargé d'escorter un mafieux repenti.



"Vol à haut risque" chipe la première place du classement à "Mufasa", qui se classe deuxième avec 8,7 millions de dollars de recettes sur le week-end.

Depuis sa sortie en salles, il y a six semaines, ce long-métrage animé hyperréaliste a cumulé un total de plus de 220 millions de dollars - pour un budget de production de 200 millions.



La comédie aux dialogues salés et aux situations politiquement incorrectes "One of Them Days", avec la chanteuse américaine SZA à l'affiche, occupe la troisième marche du podium, engrangeant 8 millions de dollars sur le week-end.



Viennent ensuite "Sonic 3", estimé à 5,5 millions de dollars sur le week-end et 226 millions pour six semaines d'exploitation, puis "Vaiana 2" et ses 4,3 millions (450 millions en neuf semaines).