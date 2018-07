Visite à Washington des lycéens marocains participant au programme “Space Camp”

Les douze lycéens marocains participant au programme éducatif et scientifique "Space Camp" (Camp de l'espace) de Huntsville (Alabama, Sud), ont effectué ce week-end une visite culturelle dans la capitale fédérale Washington.

Lors de cette visite, les participants marocains ont pu découvrir plusieurs musées de la capitale, notamment le fameux musée de l’air et de l’espace, ainsi que les locaux de la Maison Blanche, le siège du Département d'Etat américain, la bibliothèque du Congrès , et la prestigieuse université Georgetown.

Les lycéens marocains prennent part du 7 au 17 juillet au programme “Space Camp", qui est une colonie de vacances et une expérience éducative, ludique, et interactive qui combine entre théorie et pratique, grâce à une formation simulée à bord de simulateurs et d’anciennes navettes de l’agence spatiale américaine NASA.

Dans une déclaration à la MAP, la responsable de la section culturelle à l’ambassade des Etats-Unis à Rabat, Fatimazahra Aboukir, a indiqué que les jeunes Marocains participant à ce programme ont été sélectionnés dans le cadre d’un concours intitulé "Race2Space" (la Course à l’Espace). Il s’agit d’une compétition à travers laquelle les étudiants qui excellent dans la science, la technologie, l'ingénierie ou les mathématiques, sont invités à soumettre des vidéos de trois minutes expliquant, en anglais, un concept scientifique, puis à promouvoir ces vidéos sur les réseaux sociaux, a-t-elle expliqué.

De son côté, Ziyad Allaoui, un des lycéens marocains participant au "Space Camp" a dit que ce programme lui permettra de libérer son potentiel et de "placer la barre à un niveau supérieur". "C'est le début d’une étape importante", a-t-il estimé.

La participation marocaine à ce programme est parrainée par l'ambassade des Etats-Unis à Rabat et organisée par l'Association scientifique du Maroc.

"Race2Space" est à sa quatrième édition cette année. Depuis son lancement en 2015, 35 étudiants marocains ont bénéficié d'une formation d'astronautes, et ont pu approfondir leurs connaissances sur l'exploration spatiale dans le cadre de ce programme, selon les organisateurs.