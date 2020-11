Visa for Music: Une édition digitale “déconfinée ”

La 7ème édition de la manifestation culturelle et musicale Visa for Music, sera une édition digitale “déconfinée” qui se tiendra du mercredi 18 au samedi 21 novembre 2020, a annoncé lundi un communiqué des organisateurs. L’édition de 2020 de cet événement placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sera une édition digitale “déconfinée” et sera diffusée sur les pages Facebook et Instagram de Visa For Music, a indiqué la même source, soulignant qu’elle sera dédiée principalement aux artistes et professionnels marocains ou résidents au Maroc. Selon les organisateurs, cette crise sanitaire mondiale inattendue et exceptionnelle oblige les artistes et les acteurs de la culture, à se réinventer et à trouver de nouveaux modes de travail, de nouveaux moyens de subsistance et de nouvelles façons d’être en lien avec le public, constituant de véritables changements de paradigme. Les circonstances ne permettront pas la tenue de concerts en live, mais le festival sera l’occasion d’enregistrer des capsules vidéo pour une vingtaine de groupes marocains et résidents au Maroc, a expliqué le communiqué, notant que des conférences seront organisées, en ligne cette année, afin de pouvoir être suivies par tous. L’événement Visa For Music accorde une importance particulière à respecter la parité, dans le choix des artistes, tant émergents que confirmés, et des intervenants ainsi qu’un équilibre territorial et des esthétiques musicales, en choisissant des artistes originaires de diverses régions du Maroc telles que Mohammadia, Casablanca, Safi, Oujda, Chefchaouen, Ifrane, Rabat, Agadir, Azilal, Laayoune, Khemissat, Témara, Fès, Boumalne Dades, Skhirat, et Essaouira, a fait savoir le communiqué. Ainsi, Visa For Music souhaite continuer à participer à la structuration et la professionnalisation de la filière musicale, au développement des industries culturelles et créatives, et à la création de valeur pour les artistes, en organisant une édition adaptée au contexte actuel et maintenue dans la résilience, “l’édition déconfinée”, dans le strict respect des mesures de prévention, a précisé la même source. Le Jury de cette édition se compose de cinq personnalités de la culture et du monde de la musique, à savoir Lama Hazboun de la Jordanie, Pierre Claver Mabialia du Congo Brazzaville, Shiraz M’rad de la Tunisie, Melody Zambuko de la Zimbabwe et Othman Nejmmeddine du Maroc. Pour cette édition digitale, Visa For Music proposera quatre thématiques pour débattre du rôle et du poids économique et social des industries culturelles et créatives, avec une transmission digitale afin de permettre aux intervenants internationaux de participer également, a indiqué le communiqué, relevant que ces rencontres viseront à valoriser les opérateurs culturels du continent, se saisir des questions de la jeunesse et aussi encourager les entreprises locales à soutenir les industries culturelles et créatives. Cette manifestation culturelle et artistique est organisée par la structure culturelle Anya en partenariat avec Atlas Azawan et la Fondation Hiba.