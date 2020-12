Vincent Cassel : Je suis conscient de ma chance

César du meilleur second rôle masculin pour Hippocrate, en 2015, lauréat du Prix Patrick Dewaere, courtisé par Hollywood (Zero Dark Thirty, Lost River, Loin des hommes...), Reda Kateb fait incontestablement partie de ces acteurs “qui comptent” dans le cinéma français. Celui qui confiait avoir “eu peur d’être cantonné à des rôles de méchants” au début de sa carrière, se distingue par des choix de rôles riches et variés, exigeants et mûris. Et souvent payants au box-office : plus de 2 millions d’entrées pour le bouleversant Hors normes de Toledano-Nakache en 2019. “J’ai la prétention de penser que le secret de ma filmographie éclectique tient plutôt à mes choix personnels et à la manière dont je construis mon parcours. Je veille à ne pas me répéter”, indique l’acteur dans les colonnes de Voici. Pour autant, Reda Kateb aurait-il pris la grosse tête avec le succès ? La question est posée à l’acteur, qui répond simplement : “Ce n’est pas à moi de le dire, mais il me semble que je sens bien le sol sous mes pieds. Ce n’est pas dans ma nature de m’exhiber, et être reconnu n’est pas une fin en soi”.