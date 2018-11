“Village solidaire’’, un carrefour de rencontres et d’expertises pour le développement

La 6ème édition du '’Village solidaire’’, organisée en marge de la Rencontre mondiale du soufisme qui se tient du 17 au 20 novembre courant à Madagh (province de Berkane), se veut un carrefour de rencontres et d’expertises pour le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans la région de l’Oriental.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet événement, lancé dimanche, est initié par la Fondation Al Moultaqa (Rencontre) et l’Association franco-marocaine des cadres (AFMC) en partenariat avec la région de l’Oriental sous le thème ‘’Une économie au service du territoire : le capital humain vecteur de développement continental’’. Espace multi-acteurs, le Village solidaire est devenu, au fil des années, un carrefour de rencontres incontournables pour l’ensemble des acteurs de l'entrepreneuriat social et solidaire, ont expliqué les organisateurs. Et d’ajouter que le Village solidaire, fort de sa sixième édition, s’efforce de créer toutes les conditions requises pour le développement d’une économie éthique au service des habitants de la région de l’Oriental.

Ainsi, coopératives, associations, chercheurs, experts consultants se rencontrent à Madagh pour offrir aux porteurs de projets un ensemble de services et conseils ayant pour but de les aider à développer leurs activités, ont fait savoir les responsables de la Fondation Al Moultaqa, précisant que l’édition de cette année est axée tout particulièrement sur la notion de capital humain et son importance dans le développement de l'entrepreneuriat social et solidaire.

En effet, le capital humain regroupe l’ensemble des aptitudes et qualifications, ainsi que des expériences accumulées par un individu, relèvent-ils, estimant que ‘’trop souvent négligée, cette notion de capital humain revêt une importance primordiale dans la création et la gestion d’un projet dans l'entrepreneuriat social et solidaire’’.

Généralement traités sous l’angle du savoir-faire (Hard skills) ainsi que du savoir-être (Soft-skills), le Village solidaire ambitionne d’apporter les moyens et les clés de compréhension de ces notions aux différents participants.

Au travers d’une conférence dédiée à ce sujet, un panel de cinq experts échangera sur l’importance du capital humain et de son apport au développement économique. Ce développement se traduit aussi bien au niveau du territoire qu’au niveau continental.

Les structures invitées au Village solidaire auront également l’occasion de se former sur un ensemble d’outils et de pratiques grâce aux différents ateliers et séances de coaching animés par des experts venant d’Europe et d’Afrique.

La conception, la fabrication et la commercialisation des produits du terroir, la protection des marques dans le droit marocain, l’importance du digital pour les entreprises sociales, les techniques de vente et de communication et la stratégie marketing, sont autant de volets qui seront abordés, en sus d’ateliers d’échanges d’expériences visant à créer une synergie entre les différents acteurs de la région.

Cette 6ème édition du Village solidaire est marquée par ailleurs par la participation de deux délégations africaines qui visent à apporter leur expertise et leur savoir-faire dans le capital humain.