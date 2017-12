Victoire au goût amer pour Merkel

Comme attendu, la CDU d'Angela Merkel a remporté le 24 septembre les élections fédérales, ce qui lui permet de rester chancelière. Mais avec 33% des voix, la dirigeante espérait un "meilleur résultat" dans ce scrutin marqué par l'échec des sociaux-démocrates et la percée de l'extrême-droite. La quatrième victoire consécutive de la chancelière, au pouvoir depuis 2005, a un goût amer pour elle.

Angela Merkel cherche toujours une issue à la crise en Allemagne après son échec à former un gouvernement, un séisme politique qui pourrait s'achever sur de nouvelles législatives et une fin de parcours pour la chancelière.

Depuis la fondation de la République fédérale d'Allemagne en 1949, ce n'était jamais arrivé: le pays n'a pas de majorité pour être gouverné. Il tente de sortir de l'impasse politique, depuis les législatives de septembre, qui n'ont pas permis de dégager de majorité politique claire à la Chambre des députés.