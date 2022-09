“Vice-Versa ” , le succès d'animation de Pixar, aura droit à une suite

Retour dans la tête de Riley. Sept ans après la sortie du film d'animation Vice-Versa, les studios Pixar ont annoncé vendredi la sortie d'un deuxième volet pour l'été 2024.



Comme le rapporte Variety, le script sera rédigé par Meg LeFauve, co-autrice du premier film, et l'humoriste américaine Amy Poehler prêtera de nouveau sa voix à Joie. En revanche, le réalisateur Pete Docter laissera les commandes à Kelsey Mann.



Sorti en 2015, Vice-Versa personnifie les émotions contradictoires de Riley, une petite fille de 11 ans qui peine à s'adapter à sa nouvelle école. À l'intérieur de la tête de la fillette se trouve un quartier général où s'activent cinq petits personnages, chacun responsable d'un sentiment: Joie, Peur, Colère, Dégoût et Tristesse. La cohabitation s'avère difficile, alors que Riley entre justement dans l'âge où tout se complique. Succès commercial et critique, Vice-Versa avait remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2016.



Vice Versa 2 explorera le même concept, avec une variante: cette fois, Riley sera devenue adolescente. De nouvelles émotions se joindront à la danse, et on imagine le travail de ces dernières encore plus difficile. "J'ai lu le scénario et il est incroyable", a promis Amy Poehler.

L'annonce de cette suite à eu lieu à l'occasion de la dernière édition de la D23 Expo, une convention biannuelle organisée par des fans de Disney au cours de laquelle le studio dévoile de nombreuses exclusivités.



Ce nouveau cru, qui se déroule tout au long du week-end à Anaheim en Californie, a également dévoilé les bandes-annonces du live-action de La Petite sirène et des suites de Il Était une fois et Hocus Pocus. Le développement d'un prequel du Roi Lion, intitulé Mufasa, a lui aussi été annoncé.