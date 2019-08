Vers la mise en place d’une banque de données sur les compétences et cadres de l’USFP

Le Bureau politique de l’USFP a adressé une lettre aux membres du Conseil national du parti leur demandant d’œuvrer à la mise en place d’une banque de données des compétences et cadres du parti.

Il a, dans ce sens, demandé à tout membre de ce Conseil de proposer le nom d’une compétence du parti qui réside dans son ressort territorial ou qui oeuvre brillamment dans les domaines scientifique et professionnel, tout en accompagnant sa proposition d’un curriculum vitae de la personne proposée détaillant ses données personnelles ou scientifiques.

Cette lettre du Bureau politique du parti de la Rose intervient après le discours de S.M le Roi à l’occasion de la Fête du Trône dans lequel le Souverain avait affirmé que les projets de la nouvelle étape exigent une nouvelle élite de compétences dans différents postes de responsabilité, aussi bien gouvernementaux qu’administratifs, et ce dans le but d’insuffler du sang neuf aux institutions et instances nationales.

Le Bureau politique a également appelé à la mise en œuvre de la décision du Conseil national du parti concernant « l’interdiction de créer tout groupe officiel au nom du parti ou en celui de l’une de ces instances ou organisations sans une décision du Bureau politique visant à la doter d’une vision adéquate ».

Par ailleurs, le Bureau politique a appelé les secrétaires des provinces et des régions, ainsi que les coordonateurs des secteurs et les membres du Conseil national à s’intégrer dans le projet « 50 millions d’arbres » et à se mobiliser pour participer activement à préserver l’environnement dans notre pays.