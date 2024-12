Vers la mise en place d'un outil numérique pour la déclaration des salariés à la CNSS

Le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences s'emploie à la mise en place d'un outil numérique pour l'activation de l'obligation de déclaration des salariés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a indiqué, mardi à Rabat, le secrétaire d’Etat, chargé de l’emploi, Hicham Sabiry.



En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur "La protection sociale des employés du secteur privé", M. Sabiry a expliqué que cet outil permettra aux salariés de s'auto-déclarer à la Caisse nationale de sécurité sociale, notant que l'accès à cette plateforme sera ouvert à tous sans exception aucune.



Insistant sur l'importance de ce projet, il a affirmé l'engagement de son département de rester ouvert à toutes les propositions à même d'assurer le succès au chantier de la généralisation de la protection sociale, notamment celles se rapportant au volet des salariés, appelant à faire preuve de patriotisme et de responsabilité collective et à fédérer les efforts de l'ensemble des acteurs dans le cadre d'un système global fondé sur les valeurs de solidarité sociale.