Vers la création d'un noyau universitaire à Khémisset et d’une faculté multidisciplinaire à Sidi Kacem

Le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, réuni lundi en session ordinaire à Rabat, a approuvé deux projets de construction d’un noyau universitaire à Khémisset et d’une faculté multidisciplinaire à Sidi Kacem, d'un coût de 180 MDH, dont une contribution de 70 MDH du Conseil.

Le coût global de l’ensemble des projets adoptés par le conseil avoisine les 340 MDH, dont un financement de 229 MDH de la région, indique un communiqué du conseil.

Ces projets concernent la construction et l’aménagement de 21 projets routiers d’une longueur de plus de 145 km, pour un montant de 154,5 MDH au profit de 21 communes situées dans les provinces de Kénitra, Khémisset, Sidi Slimane et Sidi Kacem, ainsi que les préfectures de Salé, Skhirat et Témara. Il s’agit aussi du soutien à des coopératives de l’économie sociale, à travers l’accès au commerce électronique pour une enveloppe de 6 MDH à laquelle le conseil contribuera à hauteur de 4,5 MDH.

Les membres du Conseil ont, par ailleurs, approuvé l’amendement de plusieurs conventions de partenariat signées auparavant par le conseil.

Ces conventions portent sur la mise à niveau urbaine et les axes routiers à Skhirat et Témara, d’un coût global de 1.916 MDH, avec une contribution de 220 MDH du conseil. Il s'agit également de la construction de 13 écoles communautaires, avec un financement du conseil de 50 MDH.

Les conventions amendées concernent aussi l’aménagement de la zone industrielle de Sidi Kacem pour 14,8 MDH, la réalisation d’un réseau de reconversion des eaux usées dans l’irrigation des espaces verts à Rabat pour 210 MDH, ainsi que la construction d’un centre de santé en partenariat avec la Fondation Mohammed V de solidarité pour 67 MDH. Le conseil a, par ailleurs, adopté deux conventions de partenariat et de coopération avec la province chinoise de Guizhou et la région de Sofia à Belgrade.