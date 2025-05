Vernissage de l'exposition itinérante "Les Portes de l'histoire du Maroc: dynasties, souverains, personnalités"

L'exposition itinérante "Les Portes de l'histoire du Maroc: dynasties, souverains, personnalités", mettant en lumière les grandes dynasties, les souverains emblématiques et les personnalités qui ont façonné le Royaume, a été inaugurée, mercredi soir à Mantes-la-Jolie (région parisienne).



L’exposition propose, selon des panneaux thématiques, un voyage à travers plus de douze siècles d’histoire marocaine, des Idrissides à la dynastie Alaouite. Chaque panneau explore une dynastie, ses réalisations, ses défis et son héritage, tout en présentant des figures marquantes (souverains, penseurs, artistes ou chefs militaires).

Montée avec le soutien de l’ambassade du Maroc en France, l’exposition entend, selon son commissaire, Jamel El Hamri, "offrir de vrais repères au public".



Deux grands publics sont visés principalement "les Marocains résidant à l’étranger (MRE) et les Français curieux de mieux connaître l’histoire du Maroc", a précisé M. El Hamri, également chercheur associé à l’Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (Iremam-CNRS).



"J’ai conçu cette exposition comme celle que j’aurais aimé visiter lorsque j’étais enfant pour me raccrocher à mes racines et comprendre l’histoire de mes parents", a-t-il confié, ajoutant qu’elle contribue à "forger une personnalité apaisée, consciente de son héritage, et engagée dans le rayonnement du Maroc à l’international".



A l’appui de documents d’archives, cartes, œuvres artistiques et dispositifs immersifs, l’exposition propose également une sélection de caftans traditionnels marocains.



De son côté, l’ambassadeure de SM le Roi à Paris, Samira Sitail, a, dans une déclaration à la presse, salué "l’énergie extraordinaire de Mantes-la-Jolie" pour avoir rendu possible cet événement. "C’est un hommage rendu à une nation millénaire à l’histoire rare", a-t-elle souligné, qualifiant l’exposition de "narratif historique, culturel, cultuel et scientifique".



"Elle permet de découvrir la richesse de notre ancrage historique", ajoutant que l'évènement s’adresse d’abord à nos amis français, mais aussi à nos compatriotes installés ici, parfois depuis plusieurs générations", a-t-elle poursuivi.



"C’est un objet de fierté, qui valorise également le patrimoine vivant du Maroc, ses artistes, ses stylistes, et notamment le caftan marocain dont l’histoire est magnifiquement présentée ici", a-t-elle souligné.



De son côté, le maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet, s’est dit "très heureux d’accueillir une exposition qu’on attendait depuis longtemps". "Elle est précieuse à double titre : elle permet d’apprendre l'histoire du Maroc, et elle met en lumière la relation particulière entre notre ville et le Royaume, du fait de la forte diaspora marocaine présente ici", a-t-il souligné.



"La coopération franco-marocaine prend pleinement sens dans des initiatives comme celle-ci", a-t-il ajouté, notant qu’il s’agit du premier projet culturel mené en partenariat avec l’ambassade du Maroc au musée de Mantes-la-Jolie. "C’est le début d’une dynamique. Et nous sommes très ouverts à toute autre forme de coopération", a-t-il déclaré.



Le vernissage a été marqué par la remise de la médaille de la ville de Mantes-la-Jolie par la Mairie à Mme Sitail, en reconnaissance notamment de son engagement pour le rapprochement culturel entre le Maroc et la France.



L’exposition poursuivra son itinérance dans plusieurs villes françaises et à l'international, avec des escales prévues dans des lieux culturels emblématiques. Chaque étape sera enrichie d’un programme d’animations comprenant des conférences d’historiens, des projections, des ateliers pédagogiques pour les enfants et les familles, ainsi que des rencontres avec des artistes et auteurs marocains.



"Cette exposition doit être considérée comme un livre ouvert sur l’histoire du Maroc", a conclu M. El Hamri. "Elle est appelée à circuler en France, en Belgique, au Canada, et même au Maroc, à la demande des institutions et du public. Partout où elle ira, elle portera ce message d’histoire partagée, de transmission, et d’attachement aux racines", a-t-il poursuivi.