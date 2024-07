Le vernissage de l'exposition "Rythmes Gnaouis" de l'artiste plasticienne, Saliha El Kanouny, a eu lieu, lundi à Essaouira, en présence d'une pléiade de personnalités du monde de l'art, de la culture et de la musique.



Montée aux cimaises de la Galerie Burj Bab Marrakech, cette exposition donne à voir et à apprécier une panoplie d'œuvres artistiques de cette artiste peintre qui explore l'influence spirituelle et mystique de la musique gnaouie, en mettant un accent particulier sur les mouvements et les moments emblématiques de cet art ancestral.



A travers ses toiles riches en couleurs et expressions, Saliha El Kanouny capture l'essence vibrante et spirituelle de l'art gnaoui, rendant hommage à ses racines africaines et à son rôle important dans le patrimoine culturel marocain.



Rassemblant 26 tableaux de tailles et de styles différents, cette exposition convie les visiteurs à un véritable voyage sensoriel et émotionnel unique au cœur de la Cité des Alizés, ville où la culture gnaouie est profondément enracinée.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Saliha El Kanouny a indiqué que "Rythmes gnaouis" se veut une invitation à explorer les motifs et les couleurs évoquant les cérémonies et les chants gnaouis, offrant ainsi une expérience immersive et envoûtante pour les visiteurs.



Connue pour sa capacité à fusionner les éléments traditionnels avec une approche contemporaine, l'artiste plasticienne a précisé que cette exposition est le fruit de plusieurs années de recherche et de travail sur le terrain avec des musiciens gnaouis d'Essaouira, qui ont enrichi son processus créatif par leurs récits, leurs rythmes et leur profonde compréhension de cette culture emblématique.

"Cette exposition vise à faire découvrir et à préserver cet héritage musical unique à travers l'art visuel", a-t-elle poursuivi.



Par ailleurs, Saliha El Kanouny a partagé avec l'assistance des perspectives variées sur chacune de ses toiles, expliquant les inspirations derrière les motifs, les choix de couleurs et les techniques employées.



Elle a également évoqué les émotions et les expériences personnelles qui ont façonné chaque œuvre, permettant aux visiteurs de mieux comprendre le lien intime entre son art et la culture gnaouie.



"Mondialisme", "Tambours", "Jedba" ou encore "Gnaoui" sont les titres de quelques-unes des œuvres présentées dans cette exposition qui reflète divers aspects de la riche tradition gnaouie, tout en illustrant la vision artistique contemporaine de l'artiste peintre.



Organisée avec l'appui de la Direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture), cette exposition se poursuivra jusqu'au 5 août prochain.