Vernissage de l’exposition "My dream beyond the horizon" de l'artiste Nassim Gryech

Le vernissage de l’exposition "My dream beyond the horizon" de l’artiste peintre, Nassim Gryech, a eu lieu, mardi à la galerie du Centre culturel Iklyle de Tanger.

Cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 8 novembre, témoigne du parcours inspirant de cet artiste peintre, ayant surmonté la trisomie 21 avec espoir et une créativité unique.



Avec des expressions artistiques fascinantes et captivantes, l'artiste Nassim, natif de Rabat qui a commencé la peinture en 2011, grâce au soutien de sa famille et de ses professeurs, propose des représentations de moments de joie et de bonheur au sein de la société, orchestrées par des couleurs vives et éclatantes, puisant leur essence dans la vie quotidienne.



Les œuvres de ce talentueux artiste, qui n'a pas pu suivre le parcours scolaire traditionnel en raison de sa condition de santé, reflètent sa personnalité rayonnante et optimiste, ainsi que sa passion pour l'art et son amour de l'expression à travers le pinceau, créant des toiles empreintes d'une signature unique et inimitable.



Avant de plonger dans l'univers de la peinture et de l'imaginaire, Nassim Gryech s'est essayé à plusieurs disciplines sportives, en passant de la cuisine à l'équitation, avant de briller en natation, en décrochant la médaille d'or aux Jeux olympiques spéciaux de Los Angeles en 2015.



Dans une déclaration à la MAP, M. Gryech a souligné que les arts plastiques lui permettent de s’exprimer avec une liberté totale, révélant ses rêves, ses aspirations et ses émotions profondes à travers les couleurs et les formes.



Dès son plus jeune âge, l’artiste peintre accompagnait sa mère, qui l’a soutenu au début de son parcours artistique, dans le tri des fils de broderie par couleur, une expérience qui a éveillé son intérêt pour l’expression colorée et lui a révélé sa passion, qu’il décrit comme sa "raison d'être".



Ce jeune homme a décidé de prendre son envol et de devenir artiste professionnel, utilisant d'abord les réseaux sociaux pour présenter ses œuvres empreintes de joie, de couleurs et d’amour de la vie, avant de participer à sa première exposition en tant qu’artiste indépendant à la Villa des arts, une expérience qui lui a apporté un fort encouragement et lui a permis de concrétiser son rêve.



A cet égard, Nassim Gryech a affirmé que ses ambitions sont illimitées, car ses expériences successives ont engendré de nouveaux rêves, l’amenant à vouloir parcourir le monde pour exposer ses œuvres et rencontrer ceux qui partagent sa passion, tout en aspirant à être "un homme libre capable de rêver et de poursuivre ses rêves sans frontières", une passion qu’il a découverte grâce à sa mère et aux encadrants de l’Association marocaine de soutien aux personnes trisomiques (AMSAT).



Bien que sa carrière artistique soit encore jeune, l’artiste peintre a eu l'opportunité d'exposer ses œuvres dans plusieurs prestigieux espaces nationaux, tels que le Musée de Bank Al-Maghrib, les Galeries du Crédit agricole du Maroc et de la CDG, ainsi qu'à la Villa des arts de Rabat.



Il aspire à aller encore plus loin, se considérant non seulement comme un artiste, mais aussi comme un citoyen marocain porteur de messages appelant à l'acceptation de l'autre dans sa différence et l'encouragement de ceux qui ont le potentiel de contribuer à l'enrichissement des différentes formes d'expression artistique.



A travers des œuvres aux titres variés comme "The Moroccan wedding", "Moroccan Women", "Le Masque", "Atlantis", "Zlij" ou encore "Guembri man", ses toiles reflètent la richesse de la culture marocaine, en particulier celle amazighe, avec une attention particulière aux motifs berbères.



Nassim Gryech exprime, via ses créations, la profondeur et la diversité de la culture marocaine, à travers une palette de couleurs vives, notamment le bleu, le rouge, le vert, le jaune et le rose, conférant à ses œuvres une intensité qui renforce les émotions de joie et de bonheur, et ravivant, selon ses propres mots, "l’amour maternel".