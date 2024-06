Vernissage de l’exposition “Luminosité” de l’artiste Rachid Hanbali

Le vernissage de l’exposition “Luminosité” de l’artiste maroco-espagnol Rachid Hanbali a eu lieu, jeudi soir à Rabat, à l’Espace Rivages de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger.



Cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 06 juillet, est une occasion idoine pour découvrir les paysages, les monuments, les médinas, les souks et les personnages singuliers du Maroc, à travers un prisme artistique unique où la vision de Hanbali et son savoir-faire transportent le visiteur dans un merveilleux voyage.



A travers cette exposition, l’artiste dévoile des œuvres gorgées de lumière, où les frontières entre ciel, mer et terre s’estompent par le pouvoir du pinceau, laissant apparaître des visages communs et des monuments caractéristiques du Maroc.



Principalement réalisées à l’huile, les toiles de Rachid Hanbali illustrent un mouvement continu, immortalisent des scènes de vie et reflètent une grande sensibilité et un sens du détail saisissant, laissant transparaître un Maroc davantage sublimé par la maîtrise des couleurs et des tons.



“J’essaye de travailler avec spontanéité, dynamisme et liberté, en m’éloignant de ce qui est académique”, a expliqué l’artiste, adepte de la peinture à l’huile néo-figurative dans une déclaration à la MAP, précisant que ses travaux se focalisent sur les paysages, les ruelles et le patrimoine marocain”.



Avec le Maroc “toujours présent” dans ses expositions nationales et internationales, Hanbali met en avant des compositions complexes qui captivent le spectateur par leur finesse et leur sensibilité.

Né à Sidi Ifni, Rachid Hanbali est un peintre contemporain reconnu dans le monde de l’art, formé à l’Ecole nationale des beaux-arts de Tétouan et à l’Université des beaux-arts de Grenade (Espagne).



Dès son jeune âge, Hanbali a montré un intérêt passionné pour l’art et la créativité, ce qui l’a conduit à poursuivre ses études à Tétouan, où il a affiné ses compétences artistiques et obtenu plusieurs récompenses pour ses œuvres.



Hanbali a rapidement gagné en notoriété grâce à son talent et a eu l’opportunité d’exposer ses œuvres dans plusieurs galeries d’art et musées à travers le monde (Maroc, Espagne, Etats-Unis, Royaume-Uni, Bosnie, Chine, Canada). Ses créations ont été saluées par les critiques pour leur originalité, leur impact émotionnel et leur capacité à transporter le spectateur dans un univers artistique unique.