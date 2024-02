Vernissage d’une exposition de l’artiste photographe Chadli Si-Mohamed

Récit

Le nouveau récit de voyage de l'écrivain Ahmed Dahrchi "Vingt et un jours au Pérou et en Equateur", sera présenté et signé, samedi à Larache, lors d’une cérémonie organisée à l'initiative de l’Association marocaine "Rihla Maroc" et la commune de Larache.

Cette rencontre, dont le début est annoncé pour 17H00, sera organisée au centre culturel Lixus Bab Al-Bahr.

Ce récit de voyage, qui constitue le troisième texte de M. Dahrchi, après "Ma vision de mon aventure au Pérou" en 2016, et "Un court voyage en Suisse" en 2021, évoque l'expérience du voyage de l'auteur au Pérou et en Equateur entre les 9 et 30 septembre 2019.



Conférence

Pour clôturer le circuit des "Quatre expositions pour 2000 ans d'histoire et d’art", le Musée de Bank Al-Maghrib organise, le jeudi 08 février à 17h, une conférence sur l'histoire déclinée en quatre arrêts temporels: l'Antiquité, l'ère islamique, la modernité et la contemporanéité.

L'événement prévoit également une lecture nouvelle de l'histoire sous le prisme inédit de l'art et de la monnaie.



Soirée

La Villa des Arts à Rabat organise, le 23 février, une soirée "Chaâbana" animée par le groupe Mashariq Al Anwar, dirigé par Mohcine Nourch, à partir de 20H.

"Chaâbana" est une ancienne tradition célébrée dans les différentes régions du Maroc à travers des soirées de Dikr, de Samaâ et de Madih, en célébration de l'avènement du mois de Chaâbane.