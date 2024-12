Vernissage à Rabat de l'exposition "Une plume de l'Orient aux couleurs du Maroc"

Le vernissage de l'exposition "Une plume de l'Orient aux couleurs du Maroc" de l'artiste yéménite Khaled Brike a eu lieu, lundi à Rabat, dans le cadre de la 6ème édition du Festival "Florilège culturel".



Cette exposition, inaugurée en présence de l'ambassadeur du Yémen au Maroc, Azzedine Al Asbahi, d'artistes, de critiques et d'amateurs d'art, comprend 50 tableaux qui reflètent les valeurs esthétiques du patrimoine culturel marocain.



Cet événement, organisé par l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable, à la galerie Bab Rouah, vise à mettre en valeur les dimensions culturelles du Royaume, à enrichir la scène artistique de la ville de Rabat et à préserver le patrimoine culturel à la lumière des défis relatifs à l'intelligence artificielle.



L'artiste a saisi la beauté de l'architecture marocaine dans la décoration des portes, des plafonds et des murs, des motifs sur la céramique qui témoignent du savoir-faire de l'artisan marocain, en utilisant des couleurs qui reflètent le caractère culturel et civilisationnel unique du Royaume.



Khaled Brike a également jeté la lumière sur la richesse et la diversité de la civilisation marocaine en utilisant des éléments traditionnels tels que les tapis et les bijoux avec une touche de glamour.

A cette occasion, M. Brike a indiqué que ses tableaux abordent des thèmes qui touchent à l'être humain, faisant remarquer le choix des couleurs en fonction des connotations culturelles et artistiques.



Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cette exposition met l'accent sur le génie et la beauté de l'architecture, répandue au Maroc et au sud du Yémen, ainsi que les différentes formes de bijoux dans les deux pays.



Pour sa part, M. Al Asbahi a salué l'organisation de cette manifestation qui reflète le partage culturel entre le Royaume du Maroc et la République du Yémen, notamment l'architecture et les couleurs, mettant en avant la profondeur culturelle qui réunit les deux pays malgré la distance géographique.



Il a, en outre, mis en avant les similitudes entre les civilisations et les cultures des deux pays, notamment en matière de musique, costumes folkloriques, ornements et cuisine populaire, notant que cette exposition offre un tremplin de choix à l'art yéménite.



De son côté, le vice-président de l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable, Mustafa El Jouhari, a relevé que l'artiste yéménite Khaled Brike est considéré comme une école distinguée dans l'art contemporain qui décrit de manière artistique la civilisation et le patrimoine marocains.



Le 6ème Festival "Florilège culturel" (3-20 décembre), placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, propose un programme varié incluant des conférences, des lectures poétiques et des expositions d’art.