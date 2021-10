Vernissage à Rabat de l’ exposition “Instantanés d’ONU Maroc ”

Le vernissage de l’exposition “Instantanés d’ONU Maroc”, organisée à l’occasion de la célébration de la Journée des Nations unies, a eu lieu lundi à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) à Rabat. Initiée par le système des Nations unies pour le développement au Maroc, cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 08 novembre, reflète la riche diversité des interventions sur le terrain des 25 fonds, programmes et agences qui constituent le Système, ainsi que leur convergence au service du soutien et de l’accompagnement de la réalisation des Objectifs de développement durable au Maroc. A travers une collection d’une trentaine de photos qui retrace des moments forts de la coopération unissant le Royaume du Maroc et le Système des Nations unies et des images puissantes focalisant sur l’angle humain, l’exposition - qui allie art et mémoire- couvre des thématiques variées, notamment la santé, l’enfance, l’autonomisation des femmes et des jeunes, la coopération Sud-Sud, la migration et les réfugiés. Elle rend également hommage à l’engagement exemplaire du Maroc vis-à-vis de l’ONU, depuis son adhésion à l’Organisation en 1956, à travers des images historiques, comme celle de la visite de Feu SM Mohammed V à l’ONU en 1957, accompagné de l’ancien Secrétaire général des Nations unies, Dag Hammarskjöld, et d’autres récentes comme celle de la remise de médailles de l’ONU à 752 Casques bleus marocains à la fin de leur mission en République Centrafricaine en août dernier. Dans une allocution de circonstance, la coordinatrice résidente du Système de l’ONU pour le développement au Maroc, Sylvia Lopez-Ekra, a salué “l’engagement fort, actif et indéfectible du Maroc au service des idéaux et grandes initiatives de l’ONU, que ce soit à l’échelle globale, régionale ou locale, et ce depuis 65 ans”. Elle a, à cet égard, rappelé que le Maroc compte plus de 2.000 Casques bleus dans les missions des Nations unies, ce qui en fait le 11ème pays contributeur aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. La Journée des Nations unies marque cette année le 76ème anniversaire de la charte de l’organisation, a fait savoir Mme Lopez-Ekra, notant qu’elle a également été marquée par le lancement du rapport “Notre programme commun” du Secrétaire général de l’ONU qui dresse la vision et l’ambition de l’organisation pour les 25 années à venir et les recommandations dans ce sens pour les pays membres. S’agissant des 31 photos exposées, Mme Lopez a relevé que derrière chacune se cache une histoire profonde et unique et que chaque photo reflète “des histoires individuelles ou collectives inspirantes, des témoignages de résilience, d’engagement de lendemains meilleurs, d’avenir prometteur, de destin transformé et d’espoir”.