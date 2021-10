Vernissage à Casablanca de l’ exposition “Ambre et lumière ” de Mounia Amor

Le vernissage de l’exposition de l’artiste peintre Mounia Amor a eu lieu la semaine dernière à So Art Gallery de Casablanca, sous le thème “Ambre et lumière”, un périple dans le monde des couleurs et des pinceaux.



A cette occasion, elle a fait part de sa passion et son amour pour la musique notamment classique, arabe et Djazz, notant que cette passion et cet amour se reflètent dans ses tableaux. La musique est omniprésente dans son exposition, a-t-elle dit dans une déclaration à la MAP, notant que l’optimisme et l’esprit positif marquent ces tableaux aussi bien à travers les couleurs, la nature que la musique.



“Mes tableaux recèlent un message d’amour, d’espoir et d’optimisme”, a-t-elle confié, notant qu’elle veille à dégager un caractère jovial dans ses oeuvres d’autant qu’elle a traversé une période difficile tout au long de la période de pandémie.



Elle a fait part de sa joie et de son optimisme après avoir dépassé l’étape de la crise sanitaire et organisé son exposition. L’artiste-peintre n’a pas caché son penchant pour le cubisme, relevant qu’elle a visité le musée de New York et s’est inspirée des oeuvres d’artistes tels Pablo Picasso et George Braque.



Dans ses oeuvres, Mounia Amor s’appuie sur les formes géométriques et le cubisme en recourant à des couleurs chaudes ou froides pour révéler les petits détails et transporter le public dans l’univers de la création. Native de la ville de Fès, Mounia Amor a grandi à Casablanca où elle réside jusqu’à présent. Elle est une artiste autodidacte qui s’adapte à la nouvelle tendance avec comme objectif et ambition de rendre le monde plus beau. Avec le soutien de sa famille, elle a organisé sa première exposition à Essaouira en 2002 avant que ses oeuvres ne fassent escale dans plusieurs villes marocaines et à l’étranger