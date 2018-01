Vaste programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural dans la région de Draâ-Tafilalet

Un total de 270 projets d’un montant global d’environ 773,53 millions de dirhams seront réalisés en 2018 au niveau de la région Draâ-Tafilalet dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural. Un exposé présenté, mardi à Errachidia, lors de la réunion du comité régional de suivi de ce programme indique que les projets de construction des routes dans la région figurent en tête avec 65%, suivis des projets dans le secteur éducatif (17%), l’alimentation en eau potable (8%), la santé (7%) et l’électrification (3%).

En 2017, un budget d’environ 740,56 millions de DH a été mobilisé dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural pour la réalisation de 115 projets au niveau de la région dans les domaines liés à l’eau, l’électrification, la santé, l’éducation et les routes.

Selon une répartition par partenaires, le Fonds de développement rural (FDR) contribue au financement des projets dudit programme à hauteur de 46%, le Conseil régional de Drâa-Tafilalet (41%) et l’INDH (13%).

Les parties chargées du financement du programme en question sont le Conseil régional, l’INDH, le FDR, les ministères de l’Agriculture, de l’Equipement, de la Santé et de l’Education, outre l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Le programme qui couvre la période 2017-2023 vise notamment le désenclavement des populations rurales et des zones de montagne par la construction des routes, des pistes et des ouvrages de franchissement en vue d’améliorer leur qualité de vie et permettre aux habitants de bénéficier des opportunités et des richesses naturelles et économiques de ces zones.

Ses objectifs consistent également en l’amélioration et la généralisation de l’accès des populations locales aux services de base liés à l’électricité, l’eau potable, la santé et l’éducation, en plus de la création des conditions nécessaires au renforcement et à la diversification des potentiels économiques des zones rurales et de montagne.