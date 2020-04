Vaste opération de désinfection des véhicules à Tlat Sidi Bouguedra

La commune rurale de Tlat Sidi Bouguedra mène depuis 15 jours une vaste opération de désinfection et de stérilisation des véhicules de passage de cette commune, et ce dans le cadre des efforts visant à enrayer la propagation du coronavirus (Covid-19).

Cette commune rurale bénéficie d’un emplacement stratégique et se positionne comme un grand carrefour routier reliant plusieurs grandes villes du Royaume (Marrakech-Safi, Essaouira-El Jadida et Essaouira-Casablanca, Agadir-Casablanca entre autres).

"Eu égard à la position stratégique de Tlat Sidi Bouguedra, en tant que passage incontournable, le conseil communal a mené une large campagne de désinfection et de stérilisation de tous les moyens de transport de passage, qui sont obligés de se déplacer durant l'état d'urgence sanitaire pour l'exercice de leurs activités professionnelles ou l'approvisionnement du marché national en produits de consommation", a indiqué à la MAP, le président du conseil de cette commune, Abdeljalil Nafdal.

Ainsi, le conseil a débloqué 80.000 DH pour cette opération comme première tranche, a-t-il souligné, relevant que cette action se poursuivra avec la même cadence durant tout le mois sacré de ramadan.

Dans ce sens, il a fait savoir que cette instance élue compte ,dans les prochains jours, installer un grand passage de désinfection et de stérilisation des véhicules dans la route reliant Marrakech à Safi au niveau de Tlat Sidi Bouguedra.

Ce passage de 10 mètres de longueur et 5 mètres de hauteur, permettra de stériliser les véhicules de passage de façon que ces moyens de transport qui traversent ce passage, soient exposés automatiquement au procédé de désinfection de tous les côtés, a-t-il noté.

Le conseil de la commune Tlat Sidi Bouguedra a confié la tâche d’installation de ce passage à une société spécialisée qui procédera au lancement des travaux d’installation au cours de la semaine prochaine, a-t-il souligné, ajoutant que le conseil procédera aussi à l’acquisition des produits de désinfection ainsi que des combinaisons de protection au profit des employés qui seront chargés de cette opération.

A cette occasion, Abdeljalil Nafdal a indiqué que cette initiative a été hautement saluée par les citoyens, qui ont exprimé leur intention de contribuer par une pompe-citerne, en plus d’autres matériels nécessaires pour cette campagne de désinfection et de stérilisation.