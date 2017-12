Vague de froid : Campagne de solidarité dans plusieurs douars de la province de Taounate

Une campagne de solidarité avec les habitants des zones montagneuses relevant de plusieurs communes rurales de la province de Taounate a été lancée, lundi au douar Tabkhtin (commune de Temdit), avec pour objectif d'atténuer les effets de la vague de froid sur la population.

Initiée par la province de Taounate, en partenariat avec plusieurs acteurs publics et de la société civile, cette opération, lancée par le gouverneur de la province de Taounate, Hassan Belhadfa, profite aux habitants et élèves de plusieurs douars relevant des communes de Temdit (cercle de Taounate) et El Wadka et Rotba (cercle de Ghafssay).

L’opération intervient en conformité avec l’esprit et la philosophie de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) qui vise la réduction du taux de pauvreté et la lutte contre la précarité et l’exclusion sociale, a souligné à la MAP, le chef de la division de l’action sociale (DAS) à la province de Taounate, Abderrahim El Ouali, se félicitant de l’effet bénéfique de cette campagne sur les habitants de ces zones reculées.

Cette initiative est devenue désormais une tradition annuelle visant à renforcer l’élan de solidarité avec les personnes nécessiteuses dans le monde rural, a-t-il indiqué.

Cette opération, comprend également une caravane médicale multidisciplinaire encadrée par un staff composé de médecins, d’infirmiers et de cadres administratifs relevant de la délégation provinciale de la santé.

Cette caravane intervient conformément aux hautes instructions Royales visant à rapprocher les services publics de la population et apporter toute l'aide nécessaire aux populations touchées par le froid, a indiqué à cet effet le délégué provincial de la santé, Zanbout Youssef, ajoutant que 20 médecins, dont neuf spécialistes, sont mobilisés dans le cadre de cette caravane médicale, qui devrait toucher onze douars.