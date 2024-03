Vague de chaleur de samedi à lundi dans plusieurs provinces du Royaume

Une vague de chaleur est prévue de samedi à lundi dans plusieurs provinces du Royaume avec des températures variant entre 32 et 41°C, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ainsi, des températures oscillant entre 36 et 41°C sont attendues de samedi à lundi dans les provinces d’Inezgane-Ait Melloul, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Tiznit, Taroudant, Chtouka- Ait Baha, Guelmim, Sidi Ifni, Tan-Tan, Assa-Zag, Boujdour, Laâyoune, Es-Semara, Tarfaya, Aousserd et Oued Ed-Dahab, indique la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau vigilance "orange".



Un temps chaud (34-38 °C) est prévu, samedi et dimanche, dans les provinces de Fquih Ben Salah, Béni Mellal, Settat, El Jadida, Sidi Bennour, Marrakech, Essaouira, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Azilal, Al-Haouz, Rehamna, Safi et Youssoufia, ajoute la même source.



Le mercure devrait afficher également des températures entre 32 et 35°C, dimanche, dans les provinces de Berrechid, Benslimane, Nouaceur, Casablanca, Médiouna, Mohammédia, Khémisset et Skhirate-Temara, conclut la même source.