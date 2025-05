Une traversée cinématographique portée par le regard de la réalisatrice María Casado

Terre de lumière et d'inspiration, le Maroc a été choisi par la réalisatrice espagnole María Casado pour le tournage de son prochain film "Tarek", qui se veut un hommage aux ponts culturels qui relient les deux rives de la Méditerranée.



Le projet de long métrage explore les récits de migration et de lien entre l’Espagne et le Maroc, en mobilisant des talents des deux pays. Une œuvre née d’un désir d’unir les imaginaires, de raconter le commun à travers le 7ème art.



Intervenant en marge de la présentation, récemment à Casablanca, de son nouveau film, dont le tournage est prévu entre l’Espagne et le Maroc, María Casado a affirmé que "le Maroc n’est pas un simple décor : c’est un véritable personnage, à la fois visuel, spirituel et humain".



"Ce n’est pas un hasard si tant de réalisateurs du monde entier choisissent de tourner ici", a-t-elle ajouté, exprimant son souhait de mettre en lumière, à travers ce film, ce Maroc vivant, pluraliste et contemporain.



"Tarek", qui sera tourné à Marrakech, Fès et Laâyoune, retrace les itinéraires humains et émotionnels de celles et ceux qui naviguent entre les deux rives de la Méditerranée, en partageant des valeurs, des expériences et des émotions.



Un projet cinématographique à forte charge culturelle, selon la réalisatrice, qui met en avant l’histoire partagée entre le Maroc et l’Espagne et l'influence culturelle mutuelle qui s'est consolidée à travers les siècles.



"Il ne s’agit pas simplement de faire un film espagnol tourné au Maroc, mais bien d'une œuvre commune, pensée, écrite et réalisée ensemble", a-t-elle précisé, ajoutant que les premiers jalons de cette collaboration artistique sont déjà posés.



María Casado espère ainsi que ce film constituera le point de départ d’une véritable coproduction maroco-espagnole, mettant en avant notamment les voix de femmes traversant la Méditerranée.



La rencontre avec la réalisatrice espagnole a également été marquée par la projection du court métrage "Rachi", un film muet porté par l’expression du flamenco, où s’entrelacent la mémoire de la guerre et la maternité.



La réalisatrice a aussi présenté son long métrage "Zanbaq", œuvre inspirée par la symétrie visuelle de Wes Anderson, la poésie de Gaston Bachelard et la mélancolie élégante du cinéma de Paolo Sorrentino. Le film explore les tensions entre beauté esthétique et dénonciation sociale.



Organisée par la Ligue marocaine des jeunes éditeurs de journaux, cette rencontre a été l’occasion de rappeler le rôle crucial de la culture et de l’art dans le rapprochement des peuples, ainsi que dans le renforcement des liens humains et historiques entre le Maroc et l’Espagne, deux nations unies par la géographie, l’histoire et la mémoire partagée.