Une startup fondée par un Marocain présente son innovation au CES de Las Vegas

Othman Benmansour, fondateur de la startup Paladax, a présenté son produit de cybersécurité au Consumer Electronics Show (CES) du 5 au 7 janvier 2022 à Las Vegas.



Le CES est le plus grand salon de l ’ innovation au monde, un événement annuel incontournable où sont dévoilées les toutes dernières technologies dans une grande variété de domaines. De l ' aérospatial aux technologies de l ’ information et des télécommunications en passant par les objets connectés, la mobilité ou la réalité augmentée, de grandes entreprises mondiales mais aussi des startups de pays comme la France, le Japon ou la Corée du Sud viennent présenter leurs dernières innovations.



Othman Benmansour est un entrepreneur passionné par les enjeux de vie privée et de la confidentialité dans un monde où les objets connectés, vecteurs de risque par excellence, sont devenus omniprésents. Sa startup présente au CES son produit baptisé Umbra, un appareil qui protège la confidentialité des réunions à caractère sensible.



Umbra se présente sous forme d ' un caisson-valise dans lequel les participants à une réunion sensible placent leurs téléphones et montres connectées. A l ' intérieur d ' Umbra, ces appareils sont empêchés d ’ enregistrer, de filmer ou de transmettre ce qui se trame lors de ces réunions.



Umbra est le fruit de deux ans de recherche et de développement en partenariat avec une école d ’ ingénieur et un laboratoire de recherche en acoustique basés à Paris.



Des logiciels espions sophistiqués capables de transformer des téléphones en véritables mouchards activables à distance, sont de plus en plus accessibles dans le monde. Les nombreux scandales récents montrent que personne n ’ est à l ’ abri de ce type d’attaques. De ce fait Umbra arrive dans un contexte très favorable à l ' adoption de contremesures face à ces nouveaux risques croissants. Pas étonnant que cette entreprise fondée et dirigée par Othman Benmansour ait été sélectionnée pour faire partie des 16 startups qui représentent la région de l’Ile-de-France, première région économiqu d’Europe, au CES 2022 de Las Vegas.



Une belle opportunité pour ces startups qui pourront y rencontrer des partenaires internationaux, des clients et des investisseurs en quête d ’ innovations à haut potentiel.



Othman Benmansour est né à Marrakech en 1986. Ayant décroché son bac au lycée Descartes de Rabat, il part étudier en France. Il sort diplômé du master en Business Administration and Management de Neoma BS en 2011, puis du master en management des médias de la Sorbonne. Après 7 années passées au sein de France Médias Monde, le groupement audiovisuel extérieur français, où il gère notamment des projets de coopération internationaux, il se lance dans l ’ entrepreneuriat en créant Paladax en 2019. Après des missions de cybersécurité pour le compte de l’Union européenne, il se consacre au développement d ' Umbra, l’innovation présentée au CES.



Paris.Youssef Lahlali