Une rencontre internationale sur la santé des réfugiés et des migrants les 29 et 30 octobre à Fès

Une rencontre internationale sur la santé des réfugiés et des migrants se tiendra à Fès les 29 et 30 octobre avec la participation d'une pléthore d’experts internationaux.



Initiée par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Agence des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) et l’Université Euromed de Fès, cette rencontre verra la participation notamment de représentants du ministère de la santé de la Tunisie, la Libye, l’Egypte, le Yémen et l’Irak, ainsi que des chercheurs du Canada, d’Espagne et du Royaume-Uni.



Au programme de ce conclave internationale, des séances plénières sur "La santé des migrants et des réfugiés au Maroc dans le contexte des réformes sanitaires et des système nationaux", "Les systèmes internationaux et régionaux sur la santé des réfugiés et des migrants" et "Le lien entre la science, la politique et la pratique: le rôle des universités et l'agenda de la recherche dans la région MENA".



Sont également prévues des séances sur "Données sur la santé des migrants et des réfugiés dans la région MENA", "Expériences et études de cas sur la santé des réfugiés et des migrants dans la région MENA" et "La santé des réfugiés et des migrants: Le point de vue des jeunes".



A rappeler qu’au cours de la dernière décennie, le Maroc a élaboré une politique migratoire inclusive. Ainsi, le gouvernement marocain a déployé la Stratégie Nationale d'Immigration et d'Asile (SNIA). Fondée sur les principes des droits humains, la stratégie fixe des objectifs et des actions sur sept piliers, dont la santé.



En 2021, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a lancé le Plan Stratégique National Santé Immigration (2021-2025) pour réaffirmer le droit à la santé des réfugiés et des migrants.