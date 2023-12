Une position de l'Onu touchée dans le sud du Liban, aucune victime

Une position de maintien de la paix de l'Onu dans le sud du Liban a été touchée samedi sans faire de victimes, a déclaré la force des Nations unies, ajoutant qu'elle vérifiait l'origine des tirs. La Finul est en train de "vérifier" l'origine des tirs et l'incident n'a fait "aucune victime", mais a endommagé une tour de guet de la base, a précisé le porte-parole de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), Andrea Tenenti. Un "char Merkava israélien" a pris pour cible la position de la Finul près de la frontière, en face de Metula, dans le nord d'Israël, selon l'agence de presse nationale libanaise (NNA).



"Nous n'avons pas visé la Finul, nous n'avons pas touché une position de la Finul", a affirmé de son côté une porte-parole de l'armée israélienne. Des tirs israéliens avaient touché le 25 novembre un véhicule de patrouille de la Finul, dans le sud du pays au deuxième jour d'une trêve entre Israël et le Hamas.



Le quartier général de la Finul dans le sud du Liban avait également été touché auparavant par des tirs d'obus, selon l'Onu. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre, la frontière entre le Liban et Israël est le théâtre d'échanges de tirs de plus en plus nourris, principalement entre l'armée israélienne et le Hezbollah, ce qui fait craindre une conflagration plus importante.



Plus de 120 personnes ont été tuées du côté libanais depuis octobre, principalement des combattants du Hezbollah, mais aussi plus d'une douzaine de civils, selon un décompte de l'AFP.



La Finul a été créée en 1978 pour surveiller le retrait des forces israéliennes qui avaient envahi le Liban en représailles à une attaque palestinienne. Elle a été renforcée après la guerre dévastatrice entre le Hezbollah et Israël en 2006, et ses quelque 10.000 casques bleus sont chargés de surveiller le cessez-le-feu entre les deux camps.