Une parade de folklore en ouverture du Festival international Jawhara

Une parade de folklore "grandiose", animée par des troupes représentant les différentes régions du Maroc, lèvera le rideau de la 8ème édition du Festival international Jawhara, prévue du 10 au 12 août à El Jadida, Azemmour, Bir Jdid et Sidi Bouzid. La parade, regroupant des percussionnistes, musiciens, mascottes géantes, de cavaliers, d'acrobates, ou encore de cracheurs de feu, sillonnera les principales artères de la ville d'El Jadida, indiquent jeudi les organisateurs dans un communiqué.

Ce festival multidisciplinaire accordera, comme à l'accoutumée, une place de taille au volet culturel à travers l'organisation d’une série d’expositions d’arts plastiques, une journée peinture à Bab Al Bahr (Cité portugaise) ainsi que la présentation de deux pièces théâtrales, à savoir "Athalouth" et "Azaliyate chef A’Antra", détaille l’Association des Doukkala.

Par ailleurs, cette manifestation prévoit une série d’activités culturelles à la bibliothèque de Plage d’El Jadida, notamment "le Prix du Livre du Maroc, 50 ans de couronnement du roman marocain", précise la même source, ajoutant que la bibliothèque de la plage offrira divers services et activités visant à inciter les estivants à la lecture et à la créativité littéraire.

La place de la Fontaine de Sidi Bouzid se transformera tout le long du festival en un village d’enfants. Chaque jour, de 10h à 18h, les enfants pourront se divertir avec une multitude d’activités comme les spectacles, les animations, les jeux ou encore les gonflables. Les enfants pourront également bénéficier de nombreux ateliers de caricature, de peinture, de percussion, de fabrication de marionnettes, de maquillage et de déguisements.

Le Festival international Jawhara s’est imposé, au fil des années, en tant que rendez-vous socioculturel incontournable de la province d'El Jadida, en intégrant musique, arts plastiques, théâtre, animation de rue, sports et ateliers d’enfants. La précédente édition a attiré un million de spectateurs.