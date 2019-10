Une grande exposition d'art plastique marocain bientôt à Madrid

Le Musée national centre d'art Reina Sofia à Madrid, l'un des plus grands musées d'art moderne et contemporain du monde, abritera l'année prochaine une grande exposition d'art plastique marocain, et ce dans le cadre de la saison culturelle marocaine en Espagne. Cette exposition, qui occupera une superficie de plus de 2.000 m2, donnera à voir des oeuvres artistiques de plusieurs artistes-peintres marocains retraçent trois grandes phases de la création artistique nationale, à savoir; "1950-1970", "1970-2000" et "2000-2010".

Pour le président de la Fondation nationale des musées (FNM) du Royaume du Maroc, Mehdi Qotbi, cette grande exposition, qui sera présentée dans l'un des plus grands musées du monde, vise à associer des artistes marocains à des expositions internationales et à donner une visibilité mondiale à la peinture marocaine, notant que cette exposition sera, par la suite, accueillie au Maroc, ainsi que par d'autres pays.

"Cette exposition, qui s'inscrit dans le cadre de la saison culturelle marocaine en Espagne, ambitionne de donner une visibilité à la création marocaine et de faire découvrir au public espagnol et aux visiteurs du pays Ibérique, à travers des expositions et d’autres activités culturelles, les multiples aspects du patrimoine, de l’histoire et de la culture du Maroc", a déclaré à la MAP M. Qotbi, à l'issue d'une réunion de travail tenue, lundi à Madrid, avec le directeur du Musée Reina Sofia, Manuel Borja Villal.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont examiné les aspects liés à la préparation de cette exposition qui marquera le début d'un ensemble de manifestations artistiques et d'activités culturelles qui seront organisées tout au long de l'année prochaine dans les différents espaces culturels du pays Ibérique.

La saison culturelle marocaine en Espagne, qui sera organisée en partenariat avec l'ambassade du Maroc à Madrid et l'ambassade d'Espagne à Rabat, devrait permettre au public espagnol de découvrir la richesse et la diversité de la culture marocaine et de connaître de plus près la créativité des artistes marocains, ce qui contribuera de manière significative à la promotion du rayonnement de la culture, de l'art et du patrimoine marocains, a fait savoir le président de la Fondation nationale des musées.

Elle permettra, en outre, aux Espagnols de "connaître de près l'histoire, la culture et le patrimoine communs des deux pays", a-t-il poursuivi, notant que cette initiative vise en particulier à promouvoir la présence de l’art et de la culture marocains dans les musées et les différents espaces d’exposition espagnols. Pour sa part, le directeur du musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, El Idrissi Abdelaziz, a souligné que deux événements majeurs marqueront la saison culturelle marocaine en Espagne, prévue en 2020.

Il s'agit de l'exposition d'art marocain contemporain au Musée national centre d'art Reina Sofia et d'une autre exposition d'archéologie qui sera abritée par le Musée archéologique national d'Espagne. La première exposition portera sur l'art plastique moderne et contemporain marocain et ses différents affluents, tandis que la deuxième mettra en lumière les spécificités du patrimoine archéologique des deux pays, à travers l'exposition d'artéfacts de sites archéologiques marocains et d'objets archéologiques de l'Espagne.

La saison culturelle marocaine en Espagne vise à mettre en avant les particularités, la richesse et la diversité de la culture marocaine, valoriser le patrimoine culturel et artistique national et à renforcer la présence artistique et culturelle de l'Espagne dans les musées et les différents espaces d'exposition du Maroc.