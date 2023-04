Une fausse chanson de Drake et The Weeknd générée par une IA fait débat

Expositions

Des élèves et jeunes acteurs associatifs ont effectué, mardi, une visite aux expositions d'Al-Qods et de la Palestine installées au siège de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à Rabat, afin de découvrir les activités et réalisations de l'agence au service de la ville sainte et de ses habitants.



Ouvertes jusqu'au 30 mai prochain, ces expositions sont l'occasion de faire découvrir aux visiteurs le rôle de l'Agence au service d'Al-Qods et de ses habitants sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, qui ne cesse d'accorder une attention particulière à la question palestinienne en général, et à la cause d'Al-Qods en particulier.



L'organisation de cette visite vient renforcer les ponts entre Rabat et Al-Qods, raffermir les liens des Marocains avec la ville sainte, consolider son cachet civilisationnel et préserver ses valeurs fédératrices en tant que berceau des trois religions monothéistes, conformément à l'esprit et aux objectifs de "l'Appel d'Al-Qods", signé le 30 mars 2019 à Rabat par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et Sa Sainteté le Pape François.



A cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohamed Salem Echerkaoui, a indiqué que l'organisation de ces visites au profit des établissements scolaires, des associations et de toute personne intéressée coïncide avec la célébration par l'Agence de son jubilé d'argent sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi.



Elles offrent l'opportunité d'apprécier l'exposition permanente des arts et de la culture palestiniens et d'autres expositions thématiques d'art plastique, de sculpture et de photographie, a-t-il noté, considérant qu'il s'agit là d'une illustration des liens historiques ayant toujours uni Marocains et Palestiniens à travers des initiatives concrètes et continues.



L'élève Nada Benazouz, représentant l'Association Amal Salé, a confié que cette visite aux expositions d'Al-Qods est un soutien à la question palestinienne et une expression de l'attachement des Marocains à cette cause, ajoutant qu'elle a permis aux élèves de prendre connaissance de la culture et du mode de vie des Palestiniens.



Même son de cloche pour Mohamed Maazouzi qui a souligné que cette visite permet de rapprocher les nouvelles générations du patrimoine palestinien.