Une famille sahraouie privée de l'aide humanitaire destinée aux séquestrés des camps de Tindouf

Les pantins du polisario continuent sur leur lancée en humiliant les séquestrés sahraouis qui ne se soumettent pas à leurs décisions.



En effet, cette direction fasciste qui jouit de la protection des militaires algériens ne se contente pas de séquestrer ces personnes dans le cruel désert de Lahmada, mais s’évertue à inventer des types de tortures de plus en plus dégradantes et à punir tous ceux qui osent s'opposer à sa politique.



La dernière de ces pratiques punitives menées par la « Himmler » de Lahmada, connue pour son sadisme, sa cruauté et sa politique vindicative contre les voix opposées à la direction du Polisario, à savoir la dénommée Maryam Salek Hamadeh, consiste à empêcher la famille «Ahl al-Tarih» de bénéficier de l'aide humanitaire destinée aux séquestrés des camps.



Cette décision a été prise parce qu’un membre de cette famille a exprimé une opinion qui n’a pas été du goût de la direction des pantins, à travers son engagement avec le Mouvement sahraoui pour la paix (MSP). Ladite Maryam s’est arrogé le droit d’abolir le titre de « Sahraoui » à toute personne qui ose intégrer ce mouvement, l’exposant à toutes sortes de persécution, notamment de la part des bandes de supplétifs du polisario qui n’hésitent pas à menacer la vie des séquestrés des camps de la honte.



Cette situation, estiment certains observateurs, est un signe sans équivoque du déclin de la direction du polisario et de sa mainmise sur les séquestrés qui dénoncent la gabegie et les détournements des aides humanitaires qu’elle ne cesse de pratiquer malgré les avertissements de la communauté internationale en général et des donateurs en particulier.



A.E.K.