Une exposition photographique à Sao Paulo dédiée à l'héritage culturel marocain

Une exposition photographique sur le Maroc est organisée, à partir de ce samedi et jusqu’au 31 octobre à Sao Paulo, un événement qui tend à mettre en avant les différentes facettes de l’héritage culturel du Royaume. L’exposition, abritée par la gare Brooklyn du métro de la capitale économique du Brésil, donnera à apprécier une panoplie de photos prises il y a deux ans par la photographe brésilienne Zina Kossoy. Initié par la galerie VerArte, fondée par l'entrepreneur culturel Vera Simões il y a trois ans, l’événement entend rapprocher le public des différents aspects de la vie quotidienne des Marocains, à travers des images illustrant l’architecture singulière du Royaume, l’art culinaire et l’artisanat, entre autres. L’exposition d’une vingtaine de photographies, placée sous le thème "Maroc – Un recueil de la culture d'influence arabe", est parrainée par ViaMobilidade, le concessionnaire chargé de l'exploitation et de l'entretien de la ligne de métro. Citée dans un communiqué de ViaMobilidade, Vera Simões souligne que le travail de la photographe brésilienne est basé sur des "prises d’impressions" reflétant l'impact de la culture marocaine sur l’artiste. L’exposition reflète ainsi les multiples affluents amazigh, arabe, européen…etc, fruit d’une position géographique particulière du Maroc. La responsable de la communication et de la durabilité de ViaMobilidade, Juliana Alcides, a déclaré qu'avec des expositions comme celle-ci, le concessionnaire cherche à éveiller la curiosité des navetteurs pour qu'ils découvrent de nouvelles cultures à travers l'art. L’entreprise a expliqué qu’en raison de la pandémie et pour éviter une grande affluence, l'exposition est également disponible sur la page Facebook de ViaMobilidade.