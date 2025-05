Une exposition numérique réinvente l’univers d’Ibn Battouta

Le vernissage de l’exposition "Ibn Battouta, le voyage imaginaire", signée par l’artiste numérique Monsieur G., a eu lieu, vendredi à Tanger.



Organisée dans le cadre du Festival Ibn Battouta, cette exposition a rendu un vibrant hommage visuel à l’esprit du voyage et à la mémoire du célèbre explorateur tangérois.

Proposée comme une expérience immersive, l’exposition, tenue à l’Espace d’exposition de la Mémoire d’Ibn Battouta, situé à Borj En-Naam, a offert une relecture contemporaine des périples d’Ibn Battouta, à travers le prisme de l’intelligence artificielle, un outil central dans la démarche créative de Monsieur G.



Photographe de formation, l’artiste explore dans ses œuvres les relations complexes entre l’homme et la machine, redéfinissant ainsi les frontières de la création artistique contemporaine.



Dans une déclaration à la MAP, Monsieur G. a indiqué que son exposition s’éloigne de la simple reconstitution historique, précisant que les personnages qu’il a créés à l’aide de l’intelligence artificielle visent à capturer l’aspect onirique et narratif des récits de voyage d’Ibn Battouta.



Il a précisé que l’intelligence artificielle est pour lui un outil créatif, non une menace pour l’art traditionnel, soulignant qu'elle ouvre de nouvelles possibilités artistiques tout en enrichissant les médiums existants.



L’artiste a également souligné son intérêt pour l’art brut et singulier, exprimant son admiration pour des créateurs autodidactes, qu’il considère comme des sources d’inspiration importantes dans son propre parcours artistique.



Cette exposition s’inscrit dans le cadre d'une programmation culturelle visant à faire du Festival Ibn Battouta un rendez-vous biennal incontournable, célébrant la rencontre entre tradition et modernité.



Elle s’inscrit également dans le sillage du Festival Ibn Battouta, où se sont rassemblés artistes, penseurs, chercheurs et passionnés de culture autour d’un programme varié mêlant expositions, conférences et performances.