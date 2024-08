Une exposition au Congrès argentin jette la lumière sur le "Maroc authentique"

"Maroc authentique" est le thème d'une exposition de peinture, de photographies et d’artisanat marocain qu’abrite à partir de ce jeudi le Congrès argentin, à l’occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône.



L’inauguration de l’exposition coïncide avec l’installation le même jour au Congrès du groupe d’amitié parlementaire Maroc/Argentine, que préside la députée Emilia Orozco.



Déployée sur une grande surface à travers les halls centraux du Congrès, l’exposition est une invite au public à entreprendre un voyage à travers les joyaux de la culture et de l’artisanat marocains.



Transcendant les barrières linguistiques et culturelles, les articles exposés révèlent une culture authentique qui a fait du Maroc le creuset d’une civilisation millénaire aux multiples affluents : africain, amazigh, hébraïque, arabe, musulman, méditerranéen, atlantique et saharien.



L’exposition donne à voir jusqu’au 16 août une vingtaine de toiles de peintres marocains et une vingtaine de clichés réalisés par sept photographes argentins lors d’un périple de 15 jours à travers une dizaine de villes marocaines.



Les articles d’artisanat qui ont suscité un véritable engouement des invités comprennent, entre autres, des caftans, des djellabas, des babouches, des tajines en terre cuite, des articles en argent, des tapis traditionnels et le fameux assortiment de la cérémonie de thé marocain.

Les plats de la riche gastronomie marocaine offerts à l'occasion de cette exposition ont été également au centre d'attention des invités.



L’ambassadeur du Maroc en Argentine, Fares Yassir, a souligné que cette exposition représente un petit échantillon représentatif de la vaste culture marocaine, dont l’objectif est de permettre au public argentin d’avoir un avant-goût d’un pays authentique dont les racines plongent profondément dans l’histoire.



La présidente du groupe d’amitié Maroc/Argentine, Emilia Orozco, a exprimé sa joie de voir une telle richesse culturelle exposée dans l’enceinte du Congrès, se rappelant avec émotion son récent séjour au Maroc qui lui a dévoilé les valeurs d’hospitalité du peuple marocain.



L’inauguration de cette exposition s’est déroulée en présence de nombreux députés, des membres du corps diplomatique accrédités en Argentine, des acteurs associatifs et des journalistes.