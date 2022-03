Une exposition à Milan met en avant la richesse de la culture amazighe marocaine

L'exposition "Berbere Portraits" du photographe portugais Rui Pires s'est ouverte récemment à Milan, mettant en avant la richesse de la culture amazighe marocaine.



L’exposition, qui se tiendra jusqu’au 10 avril, met en lumière la beauté des paysages et de l’architecture, la diversité culturelle et le patrimoine des tribus amazighs du Royaume. Les photos, prises par Pires chez les personnes qui l'ont accueilli chez elles, accordent une attention particulière à la dimension sociale et la vie quotidienne de cette population dans ses moindres détails.



Le photographe a débuté son immersion au cœur de la culture amazighe au Maroc depuis 2004, captant au fil de son projet des images inédites et expressives.



"Cette exposition nous emmène dans des paysages lointains où Rui, avec ses couleurs audacieuses, illustre une population à travers les visages marqués par le soleil, les habitations en terre et les chameaux, les espaces illimités du désert et de ses dunes", a souligné Alessandro Fidato, directeur général du groupe Sea Aeroporti di Milano, organisateur de l’exposition, en collaboration avec les Archives photographiques italiennes.



Rui Pires se définit comme un artiste classique, dont la passion pour la photographie découle du désir de raconter des histoires de vie, combinant photographie géographique et reportage social.