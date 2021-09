Une élève marocaine vice-championne de l’Arab Reading Challenge

Bibliothèque nationale

La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a annoncé jeudi l’ouverture, à partir du vendredi 24 septembre, de son service d’inscription à l’ensemble des étudiants et des chercheurs, dans la limite de 50% de ses capacités d’accueil.



Dans un communiqué rendu public, la BNRM précise toutefois que ses activités et ses autres services ne reprendront qu’à partir du 4 octobre. La Bibliothèque exhorte par ailleurs les visiteurs à respecter les mesures sanitaires destinées à freiner la propagation de la pandémie, notamment l’obligation du port du masque dans l’enceinte de l’institution, le respect de la distanciation physique et des règles d’hygiène et de sécurité.



Programme de bourses

La 1ère édition du “Programme de bourses caricaturales féminines”, organisée par “Hiber associatioon for teaching and empowerment”, se tiendra du 3 octobre au 28 novembre prochain, avec pour objectif d’appuyer et de développer les compétences de la future génération des caricaturistes marocaines. Ce programme qui est financé par la Fondation Heinrich Böll-Maroc, avec le soutien du Centre américain de langues à Casablanca, a été mis au point en vue de renforcer les compétences des participantes pour s’affirmer en matière caricaturale aux niveaux local et international et devenir ainsi des défenseuses de la question du genre et de l’égalité, a indiqué l’association dans un communiqué publié sur son site électronique.



Cette formation qui est entièrement financée au profit de toutes les participantes sélectionnées s’étalera sur deux mois, selon le communiqué qui ajoute que 4 ateliers ont été programmés en présentiel, alors que 13 autres se tiendront parallèlement à distance sur les différentes plateformes numériques (notamment le site du programme), pour maintenir un lien avec les participantes et leur fournir le soutien et les ressources qui leur seront nécessaires