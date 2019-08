Une délégation ittihadie rend visite à Abderrahmane El Azzouzi

Une délégation ittihadie, conduite par le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, et le président du Conseil national, Habib El Malki, a rendu visite au leader syndical, Abderrahmane El Azzouzi qui est actuellement hospitalisé dans une clinique casablancaise.

D’autres personnalités représentant des partis et des organisations syndicales, associatives et culturelles ont été également au chevet de Abderrahmane El Azzouzi pour s’enquérir de son état de santé et lui souhaiter un prompt rétablissement.