Une délégation économique espagnole explore les opportunités d'investissement dans la région de Guelmim-Oued Noun

Une délégation économique espagnole a effectué, mercredi, une visite à Guelmim, afin d'explorer les opportunités d'investissement qu'offre la région de Guelmim-Oued Noun.

Dans ce cadre, la délégation, composée de huit investisseurs et hommes d’affaires, a tenu une rencontre avec le directeur du Centre régional d'investissement (CRI) de Guelmim-Oued Noun, Mourad Kayna, et des membres du Conseil de la région.



Les deux parties ont ainsi discuté des opportunités d'investissement et d'affaires qu’offre la région dans différents secteurs productifs, tels que l'agriculture, le tourisme, la santé, les énergies renouvelables, l'agro-alimentaire et l'aviation, rapporte la MAP.



A cette occasion, les membres de la délégation espagnole ont exprimé leur "admiration" à l’égard des atouts et opportunités d'investissement qu’offre la ville de Guelmim, et fait part de leur ferme volonté de contribuer à la dynamique économique locale, en mettant à profit ces opportunités d'investissement.



Dans une déclaration à "M24", la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, Javier Etxeberria, qui s’exprimait au nom de la délégation espagnole, a affirmé que cette rencontre a été l’occasion pour les hommes d’affaires espagnols de découvrir les opportunités d’investissement et de coopération ainsi que les atouts et potentialités dont regorge la région guelmim-Oued Noun.



Il n’a pas caché sa forte admiration quant aux opportunités d'investissement que met la région à la disposition des entreprises et professionnels, venus explorer son énorme potentiel et investir dans plusieurs secteurs, dont l'agroalimentaire, l'aviation, l'énergie et le secteur de la santé.



De son côté, Mme Felisa Ramos Figueroa, une femme d'affaires, a souligné que cette visite vise à s'informer des opportunités d'investissement qu’offre la région, ajoutant que ce déplacement a permis à la délégation espagnole de découvrir les différents projets réalisés et programmés au niveau de la région.



Mme Figueroa a également insisté sur l’importance de mettre à profit et d’accompagner ces opportunités, en particulier par le secteur financier espagnol, mettant en relief les efforts déployés au niveau de la région de Guelmim-Oued Noun pour le renforcement de ses potentialités économiques et la hausse de son produit intérieur brut.



Pour sa part, le vice-président de la commission d'investissement et de marketing territorial du Conseil de la région de Guelmim-Oued Noun, a indiqué, dans une déclaration similaire, que cette rencontre a constitué une occasion pour exposer les opportunités d'investissement dans la région et mettre en lumière les infrastructures et potentialités dont elle dispose dans les domaines de l'agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et du tourisme.



Et de poursuivre que la délégation espagnole a exprimé son "admiration" à l’égard de ces opportunités d'investissement ainsi que son intérêt d'investir dans la région, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et des énergies renouvelables.



Quant au chef du service de vigilance et de planification stratégique au CRI de Guelmim-Oued Noun, Amine Taïb, il a noté que cette visite a permis d'informer les hommes d'affaires espagnols des potentialités de la région, notamment dans les domaines économique, agricole et énergétique, ajoutant qu’au cours de cette réunion, il a été procédé à la présentation d’un aperçu sur la région et les opportunités qu’elle offre dans divers secteurs.