Une délégation du Bureau politique présidée par Driss Lachguar chez Moulay Mehdi Alaoui

Driss Lachguar a effectué une visite au domicile de Moulay Mehdi Alaoui en signe de reconnaissance à ce grand militant. Le Premier secrétaire de l’USFP a été chaleureusement accueilli par Moulay Mehdi entouré de son épouse Mme Rajae, de son fils Youssef et de son ami Mohamed Ben Maberek. Cette rencontre a servi d’occasion pour se représenter les étapes marquantes du long parcours du militant et de l’homme politique Moulay Mehdi Alaoui ainsi que l’inestimable contribution du Parti des Forces Populaires dans le militantisme national et dans la défense des intérêts suprêmes de la nation… Lors de cette visite effectuée au domicile de Moulay Mehdi, le Premier secrétaire était accompagné des membres du Bureau politique Sâadia Bensehli, Ahmed Gouitâa, Abderrahim Chahid, Mohamed Jamaleddine Sabbani, Ahmed El Aked et Abdessalam El Moussaoui