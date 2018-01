Une délégation de l’USFP rend visite au résistant Mohamed Benhamou

Une délégation de l’USFP, conduite par le Premier secrétaire Driss Lachguar et Abderrahmane El Yousoufi, ex-Premier secrétaire du parti et ancien Premier ministre, artisan de l’Alternance consensuelle, a rendu visite, samedi dernier, au grand militant ittihadi Mohamed Benhamou. Cette délégation était également composée de Abdelkrim Benatiq, membre du Bureau politique du parti et ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, El Mostafa El Ktiri, Haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération. Il convient de rappeler que les membres de la délégation ont organisé cette visite pour s’enquérir de l’état de santé de Mohamed Benhamou et lui exprimer leur soutien et leur sympathie ainsi qu’à tous les membres de la Résistance et de l’Armée de libération.