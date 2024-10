Une délégation de l’USFP au Mausolée Mohammed V pour se recueillir sur les tombes des regrettés Souverains, Feu Mohammed V et Feu Hassan II

Une délégation du Bureau politique de l’USFP, conduite par le Premier secrétaire Driss Lachguar, a effectué une visite au Mausolée Mohammed V à Rabat à l'occasion du 26ème anniversaire du décès de S.M Hassan II.



Constituée de plusieurs figures éminentes du parti, dont les présidents des groupes socialistes au Parlement, Abderrahim Chahid et Youssef Aidi, ainsi que d'autres membres du Bureau politique, la délégation ittihadie s’est recueillie sur les tombes des regrettés Souverains, Feu Mohammed V et Feu Hassan II.



Ce geste, marqué par le respect et la dévotion, a également été ponctué par la signature de Driss Lachguar dans le livre d’or du mausolée, témoignant de l’attachement indéfectible de l’USFP aux valeurs portées par les souverains défunts. Une cérémonie à la fois sobre et émouvante, renforçant les liens entre le parti et l’histoire nationale du Royaume.