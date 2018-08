Une colonie de vacances porteuse de valeurs universelles

Pour le compte de la saison estivale 2018, l'Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme a organisé une colonie de vacances placée sous le signe «Comment éduquer nos enfants à la joie et à la tolérance» au Centre national de camping, relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports, à Azemmour, et plus précisément dans la localité de Haouzia. Cet événement s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par l'Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme dans l’optique de se servir des différentes activités prévues lors de la colonie de vacances, afin de véhiculer des valeurs telles que la tolérance, le vivre-ensemble et le patriotisme.

L’Observatoire a mis en place une programmation de qualité, riche et variée, dont les préceptes éducatifs et intellectuels se marient avec ses aspérités. Aspérités à travers lesquelles l’Observatoire a bâti son message, considérant que les droits comme les obligations sont vecteurs d’une intégration dans la vie sociale, surtout pour les plus jeunes.

Lors de cette colonie de vacances qui s’étend du 7 au 18 du mois courant, plusieurs visites officielles ont été programmées, à l’instar de celle du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi El Alami, qui a signé, par la même occasion, une pétition pour la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. La pétition en question est considérée par l’Observatoire comme le symbole de la colonie de vacances, avec pour slogan « Pose ton empreinte pour la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme ».

En outre, la colonie de vacances a été marquée par plusieurs entrevues réalisées en collaboration avec un ensemble de délégations médiatiques, associatives et culturelles. Parmi elles, on peut citer, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration et l’Association ‘’Image’’ d’arts et cultures. Ces activités ont été accompagnées de plusieurs ateliers dont la teneur portait sur des sujets tels que l’éducation, sans oublier le divertissement. Autant d’activités qui ont ravi les enfants participants.

Dans le but d’encourager l’approche genre au sein des colonies de vacances, l'Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme a tenu à donner l’occasion à des femmes de faire partie des encadrants, aussi bien dans le volet administratif qu’éducationnel. Une volonté de diversification, d’égalité homme-femme, et de révélation de potentialités, que l’Observatoire espère appuyer et poursuivre lors d’activités futures pour le bien des jeunes et des enfants.