Un quart de siècle d’excellence et d’opportunités : le Forum Mines-Rabat Entreprises célèbre sa 25ᵉ édition

Depuis 25 ans, le Forum Mines-Rabat Entreprises s’impose comme un carrefour d’exception entre le monde académique et le milieu professionnel. Véritable catalyseur d’opportunités, cet événement emblématique réunit chaque année des experts de haut calibre, des entreprises prestigieuses et les ingénieurs de demain dans un cadre d’échange dynamique et ambitieux.



Cette édition exceptionnelle, qui se tiendra les 16 et 17 avril 2025 à l’École Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ex ENIM), sera placée sous le thème « Maroc – Pays du Golfe : Une stratégie royale clairvoyante prônant une alliance inédite ».



Elle réunira des acteurs clés du monde économique, industriel et politique, dont le Ministre de l’Industrie et du Commerce Mr Ryad Mezzour, Ministre de l'Inclusion économique, de l'Emploi et des Compétences, Mr Younes Sekkouri,ainsi que des intervenants de renom tels que Monsieur Ali Zerouali,Vice-Président Exécutif Moyen-Orient-Afrique chez HIF Global, et Madame NisrineIouzzi, Directrice chargée de superviser la réalisation du port Dakhla Atlantique, qui partageront leur expertise et leur vision des nouvelles dynamiques de coopération.



Conférences inspirantes, expositions interactives et un vaste espace de recrutement au sein du chapiteau permettront aux participants de rencontrer directement les entreprises et d’explorer des opportunités de carrière. Véritable hub de talents et d’échanges, le Forum met en avant les stands de recrutement, offrant aux visiteurs un accès privilégié aux recruteurs des plus grandes industries.



En attirant des figures influentes de divers secteurs et en bénéficiant du soutien de partenaires prestigieux tels que : OCP, BMCI, CDG, BCP, Vinci Energies, et plein d’autres. Cet événement s’impose comme un tremplin incontournable vers l’excellence et la réussite professionnelle.



À travers cette initiative, Forum Mines Rabat Entreprises poursuit son engagement à accompagner ses étudiants vers des carrières d’exception, en favorisant la rencontre entre talents émergents et acteurs économiques de premier plan. Plus qu’un événement, le Forum incarne une vision : celle d’un avenir où savoir et innovation convergent pour bâtir un monde meilleur.



Rendez-vous les 16 et 17 avril pour une édition inédite, placée sous le signe de l’ambition et du renouveau.